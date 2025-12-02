El nuevo vídeo del 'rey Juan Carlos' para disculparse con los españoles: "No he sido buen monarca, padre, marido ni amante"

Wyoming imita al rey emérito y, en este vídeo, se disculpa con los españoles por sus delitos fiscales y promete devolver todo el dinero, aunque para eso necesita que todos compremos su libro que "también es de fantasía".

Después de su polémico vídeo, 'Juan Carlos I' vuelve a grabarse un 'mensaje institucional', en este caso para disculparse con la ciudadanía y, de paso, para que "le pidáis mi libro a los Reyes Magos".

Wyoming se convierte un día más en el 'rey emérito' en el vídeo sobre estas líneas, donde reconoce que "no he sido un buen monarca, ni un buen padre, ni un buen marido, ni un buen amante y, si me apuran, ni un buen hermano".

Por primera vez, el 'rey Juan Carlos' admite que "conseguí mi trabajo por enchufe": "Así funcionan las monarquías, el puesto se hereda por sangre o porque un dictador asesino te dice: 'Calienta, que sales'".

'Juan Carlos' también se disculpa con doña Sofía, a la que confiesa que "en realidad no estaba de viajes de trabajo ni de cenas diplomáticas". Además, reconoce que "fue inapropiado que las arcas públicas pagaran los gastos de mis amantes", pues "debería haberlo pagado yo con el bolsillo de mi amigo el jeque".

El monarca también pide perdón por sus delitos fiscales. "Yo pensaba que con 'Hacienda somos todos' se referían a la plebe", se justifica, para después mandar un mensaje a los jóvenes: "Pagad impuestos, que luego de ahí salen las carreteras, los hospitales y una cosa que se llama Metro".

De este modo, se arrepiente de no haber ido a Suiza "a esquiar sus montañas" en lugar de acumular "montañas de millones" y promete "devolverlo todo, hasta el último euro, y con intereses".

Sin embargo, al estar "falto de liquidez", anima a los españoles a comprar su libro: "También es de fantasía, porque es menos creíble lo de que yo trajera la democracia, que un grupo de hobbits caminaran descalzos tropecientos kilómetros".

