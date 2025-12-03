Pilar Eyre ya se ha leído el libro del rey Juan Carlos y esto es lo que opina: "Voy con disimulo, pero me voy a cargar a mi hijo"

Pilar Eyre es la invitada especial de la edición 'deluxe' de 'Sálvame Borbón', donde analiza los detalles que más le han llamado la atención de las memorias del rey Juan Carlos: "Llegó un momento que me daba hasta pena".

Hoy salen a la venta en España las memorias del rey emérito y ya supera en ventas a lo último de Harry Potter. Para analizarlas, 'Sálvame Borbón' cuenta con una invitada 'deluxe': Pilar Eyre.

La periodista ya se ha leído el libro y asegura que "es brutal": "No tenía esperanzas en él porque todo esto lo sabemos todos, pero es el típico libro que dice 'voy con disimulo, pero me voy a cargar a mi hijo'".

Una de las cosas que más han llamado la atención a Pilar es la forma en que Juan Carlos I justifica en su libro los 65 millones de euros que le regaló a Corinna: "Dice 'yo no quería, pero los árabes son muy tiquismiquis para estas cosas'", explica en el vídeo sobre estas líneas. "Como Hacienda no es mirada, pues no pago un duro", le responde Wyoming.

Pilar Eyre desvela que el libro también cuenta su dieta de alimentación. "Es también un poco coach", afirma la periodista, que asegura que el rey también lee periódicos y ve televisión, por lo que probablemente esté viendo El Intermedio.

Pilar también cuenta que en un fragmento de su libro, el rey Juan Carlos habla de que se planteó irse a vivir a la casa que tenía con Corinna después de abdicar: "Quería aprovechar la decoración, porque todo el rato está diciendo que es muy austero, no le gusta gastar y no tiene ningún tipo de lujo". "Llegó un momento que me daba hasta pena", comenta.

Sin embargo, Pilar echa en falta que el rey emérito hablara en sus memorias de sus relaciones sentimentales que "forman parte de la historia de este señor", como Bárbara Rey o Corinna.

Sobre su relación con Letizia, asegura que el monarca "no la traga", si bien "con quien tiene fijación es con el hijo", al que "echa totalmente la culpa" de su exilio en Abu Dabi. Por ello, considera que el rey emérito tendría que haber titulado a su libro "Rencor".

