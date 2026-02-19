Guillermo Fesser, tras la detención del expríncipe Andrés: "En EEUU se ha celebrado, pero no pueden evitar hacer comparaciones"

La detención del hermano del rey Carlos III se ha visto como una victoria para las víctimas, pero no se entiende como un caso tan polémico no ha provocado ninguna detención en Estados Unidos.

Este jueves ha sido detenido Andrés Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York y hermano del rey Carlos III, por su vinculación con el caso Epstein. La policía ha señalado que ha sido investigado por "mala conducta en un cargo público". Para conocer cómo la repercusión que ha tenido esta noticia en Estados Unidos, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser.

El periodista indica que en EEUU "se anhela" que se pueda producir un movimiento similar. "La detención del expríncipe Andrés se ha celebrado", señala. El corresponsal pone como ejemplo a Robert García, líder de los demócratas en el Comité de supervisión de los papeles de Epstein. Este ha dicho que es "una gran victoria para las víctimas" ya que por fin van a ver que alguien va a pasar por los juzgados.

A pesar de ello, Fesser señala que mucha gente no puede evitar hacer comparaciones ya que, a pesar de que ha sido un escándalo en EEUU, no se ha llevado a cabo ninguna detención. "De hecho, una encuesta de 'The Economist' y del grupo YouGov dice que 53% de los estadounidenses cree que Trump está ocultando información en este caso", señala.

"Recordemos que Pam Bondi, la fiscal general del Estado, el 4 de febrero dijo que no había nada de interés en los papeles de Epstein", indica. "Es muy difícil no sospechar que la fiscal general del Estado de EEUU, en lugar de proteger a los menores de este país, está intentando proteger a una élite de sátiros depravados", añade.

El corresponsal indica que "todos los nombres que están ahí, ninguno, hasta ahora, ha tenido que sufrir ninguna persecución, ni policial ni de la justicia". Fesser indica que en los papeles de Epstein aparecen, además de Trump, Bill Clinton, Kevin Spacey, "que hicieron un tour con Epstein por África en 2002", Elon Musk, Woody Allen o Noam Chomsky.

"Lo que cada vez queda más claro es que esta trama es de una magnitud mucho más grande de la que podíamos sospechar", afirma el periodista, "estamos ante la historia de un criminal y de un depredador sexual cuyos crímenes han permanecido impunes durante dos décadas".

Fesser indica que este miércoles el senador de California, Dave Min, afirmó "que se cierra cada vez más el círculo en torno al presidente Trump y que, aunque él lo niegue, él ha visto testimonios que le implican". Según Min, esto es "un encubrimiento claro de la verdad y un intento de asustar a los que denuncian".

