El abogado de la víctima del exDAO afea las palabras de Marlaska: "Le ha trasladado un peso que no le corresponde a ella"

El ministro de Interior ha vinculado su permanencia en el cargo a que la víctima se haya sentido protegida por él. Jorge Piedrafita indica que su defendida, en este momento, debe sentirse protegida y tranquila.

Este jueves la víctima del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sido recibida por la DAO interina, Gemma Barroso, que le ha ofrecido protección oficial. Para conocer más sobre este caso, El Intermedio cuenta con su abogado, Jorge Piedrafita. Este señala que su defendida "está mal" pero, por suerte, "está algo más tranquila porque ya se ha dispuesto la escolta policial para ella".

El dispositivo, como señala el abogado, garantizará la integridad personal de la víctima y evitar que se vulnere su domicilio personal o de sus familiares. Piedrafita se muestra muy crítico con la filtración del nombre de la víctima que se produjo en numerosos chats de policías de nuestro país. El abogado considera que esto se ha hecho "para dañar a la víctima y desprestigiarla, como llevan haciendo desde que el martes sucedió esto".

La víctima ha aportado una grabación del momento de la agresión. Piedrafita indica que, además, hay dos audios más, un listado de llamadas o conversaciones, entre otras pruebas. "Es una prueba que es tan espeluznante que es demoledora", señala.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha vinculado su permanencia en el cargo a que la víctima se haya sentido protegida por él. El abogado se muestra crítico con estas declaraciones de Marlaska ya que, en su opinión, "ha trasladado a la víctima un peso que no le corresponde a ella". "Ella debe estar protegida y tranquila", expone, "y nosotros lo que vamos a hacer en la instrucción es investigar qué se hizo o qué se falló".

Piedrafita expone que esta mañana ha recibido una llamada de Ana Redondo, ministra de Igualdad, "para ponerse a disposición de la víctima". "Creo que esa es la actuación de un ministro", expone, "no lo que ha hecho Marlaska".

