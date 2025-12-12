Fesser, de la ruptura de EEUU con Europa: "Dicen que si seguimos admitiendo inmigrantes, en unos años nos volveremos multiculturales"

Guillermo Fesser analiza la estrategia de seguridad nacional de EEUU que sitúa a Europa en el punto de mira: "El resumen es que EEUU se propone abandonar a la UE, se quiere ir de la OTAN y de la ONU".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para hablar de la estrategia de seguridad nacional de EEUU que sitúa a Europa en el punto de mira. "EEUU lo deja bien claro en el documento", asegura Guillermo Fesser, que destaca que ellos mismos han dejado bien claro "que tienen una deriva alejándose de Europa y hacia la tiranía del señor Paco I".

"El resumen es que EEUU se propone abandonar a la UE, se quiere ir de la OTAN y de la ONU, y de cualquier organización que les exija un compromiso con otros países"; destaca Guillermo Fesser, que lee un fragmento del documento en el que se dice que EEUU no va a permitir que ninguna organización internacional socave su soberanía".

"Dicen que si seguimos admitiendo inmigrantes, dentro de 20 años, Europa no será lo que es y que los europeos se volverán multiculturales", explica Fesser, que destaca que advierten de que "los intereses de esta multiculturalidad no tiene que ver con los de EEUU". "Rusia ya no es el enemigo, sino una potencia con la que establecer alianzas y hacer negocios", detalla Fesser, que destaca que "en el documento se dice a la diplomacia que el dinero es el centro y los embajadores de EEUU se deben centrar en hacer caja".

