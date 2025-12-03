Guillermo Fesser, sobre la salud de Donald Trump: "Dice que está más sano que Spiderman y que ha aumentado en altura"

Guillermo Fesser explica que Donald Trump afirmó haber pasado una prueba de coeficiente intelectual con la máxima puntuación cuando en realidad "era una prueba de comprensión para determinar posibles deterioros cognitivos".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio los rumores sobre la salud de Donald Trump tras unos exámenes médicos. "Hay polémica y cachondeo porque la semana pasada entregó a la prensa un certificado médico que decía que estaba más sano que Spiderman", destaca el periodista, que explica que, además, "decía que había bajado de peso y aumentado de altura".

"El caso es que a la prensa le llamó la atención una mención a una resonancia magnética, pero al preguntarle a Trump dijo que no sabía ni qué prueba era ni en qué parte del cuerpo", explica Fesser, que señala que Trump afirmó que "no podía ser del cerebro porque acababa de pasar una prueba de coeficiente intelectual que le habían dado la máxima puntuación". "El cachondeo empezó porque esa prueba de coeficiente es una prueba en realidad de comprensión para determinar posibles deterioro cognitivos", detalla el periodista, que explica que lo único que se hace es que te dan tres palabras que debe recordar.

"Tonterías a parte, al día siguiente la Casa Blanca explicó que le habían hecho una resonancia pero descartó que fuera grave porque se hizo como prueba preventiva", explica Fesser, que destaca que los médicos lo desmintieron asegurando que las resonancias no se hacen como algo preventivo sino para diagnosticar un problema existente. Por lo que la Casa Blanca volvió a salir diciendo que "le estuvieron viendo un chequeo cardiovascular porque los tobillos los tiene hinchados y un chequeo en el abdomen, pero dicen que sigue excelente", asegura Fesser.

"En el Consejo de Ministros, donde ha estado a punto de dormirse varias veces, se ha chuleado afirmando que estaba fenomenal", explica Fesser, que destaca que "para Trump todo es felicidad en EEUU, rodeado de los ministros más pelotas de la historia". Además, el periodista señala que el presidente de EEUU "volvió a pedir el Nobel de la Paz porque cree que se lo merece".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.