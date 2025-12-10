Trump planea que se revisen las redes sociales de los turistas para 'cazar' a los críticos y negarles la entrada en EEUU

Los detalles Trump emplea la excusa de la seguridad nacional para vetar la entrada en el país de quienes discrepen públicamente con él.

La administración Trump planea investigar las redes sociales de quienes soliciten entrar a Estados Unidos, revisando publicaciones de los últimos cinco años. Esta medida busca identificar y posiblemente prohibir la entrada a quienes critiquen al presidente o participen en eventos contrarios a sus ideas. La política afecta tanto a migrantes como a turistas, y ya se han reportado casos de europeos devueltos en aeropuertos estadounidenses. A pesar de su impacto en el turismo, el gobierno defiende esta iniciativa como una forma de proteger la seguridad nacional, aunque algunos la consideran una invasión a la intimidad.

Para todos aquellos va a viajar próximamente a Estados Unidos, ya sea por turismo, trabajo o estudios, será mejor que revisen sus redes sociales antes de solicitar la entrada en el país, ya que la administración Trump planea que se pueda investigar todo lo que haya publicado en los últimos cinco años.

Es de sobra conocido que al actual residente de la Casa Blanca no le gusta ser objeto de críticas, tal y como ha demostrado en sus propias redes sociales o expulsando a medios de comunicación de las ruedas de prensa.

Ahora espera ir un paso más allá y amplía la su caza a los migrantes, transformándola también en una 'caza a los turistas'. Cerrará la frontera para cualquier persona que no comparta sus ideas, y que lo haya hecho público mediante su uso de libertad de expresión.

Da igual si son críticas directas a Donald Trump o si esas publicaciones muestran la participación en eventos que no sean del gusto de la esfera trumpista, la Administración podría llevarle de vuelta a casa o, directamente, impedir su entrada en el país.

"Hay europeos con una visión crítica de las políticas del Gobierno de Trump que al llegar a aeropuertos en EEUU han sido devueltos", declara a laSexta Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

El Gobierno estadounidense apuesta por esta medida, a pesar de la importancia del sector turístico, como tercera potencia del mundo y hay algunos viajeros a los que no les importa esta medida porque, como declara un turista "es una invasión de la intimidad, pero así está el mundo".

Sin embargo, hay que ser muy prudente porque no solo supondría no poder ir a Estados Unidos. Las acusaciones se podrían elevar y que las autoridades les considerasen una "amenaza para la seguridad nacional", con la excusa de proteger al país de potenciales terroristas.

