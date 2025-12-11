Wyoming, de los casos de acoso sexual en el PP y PSOE: "A este paso se gritará, 'quiero estar tranquila sin que un alcalde me saque la pilila'"

"La verdad es que escuchando los testimonios de las víctimas a algunos se les revuelve el estómago", afirma El Gran Wyoming, que no da crédito a los casos de mujeres que han denunciado a alcaldes de PSOE y PP.

Los casos de acoso sexual hacen mucho daño al partido socialista, y el Partido Popular lo sabe. Y lo están intentando aprovechar. Feijóo, de hecho, ni siquiera ha sacado la sentencia del fiscal general y ha ignorado los casos en su propio partido, como los supuestos abusos del alcalde de Algeciras.

El PP ha seguido esta estrategia cuando se han conocido también los chats entre concejales de este mismo partido en Algeciras que relatan los supuestos abusos del alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, y que han sido aportados en una denuncia presentada por el PSOE. El propio Landaluce se ha declarado inocente y ha anunciado que no dejará sus cargos orgánicos en el partido pero sí abandonará su militancia en el PP.

"La verdad es que escuchando los testimonios de las víctimas a algunos se les revuelve el estómago", afirma El Gran Wyoming, que reflexiona: "A este paso desde el feminismo van a cambiar el grito de 'Sola y borracha quiero llegar a casa' por el de 'quiero estar tranquila sin que un alcalde me saque la pilila'".

Por otro lado, el presentador de El Intermedio critica que "el PP se defiende atacando al PSOE": "Parece que Landaluce no está dispuesto a dejar su cargo". "Landaluce está agarrado al sillón, pero, hay que ver la parte positiva y es que escuchando los testimonios de las víctimas, él es de agarrarse a cosas peores".

