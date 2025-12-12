Fesser, de la tensión de EEUU y Venezuela: "Marcos Rubio, que odia a Maduro, está influyendo a Trump para que se quede con Venezuela"

Guillermo Fesser destaca que "la tensión está al máximo" entre EEUU y Venezuela: "Lo contradictorio es que Trump se presentó a las elecciones diciendo que sacaría a EEUU de todas las guerras, entonces, ¿por qué quiere meterlo en otra?".

Después de que Estados Unidos haya interceptado y confiscado un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para hablar la tensión entre Donald Trump y Venezuela.

"Resulta que la Armada más poderosa del mundo, el Ejército más poderoso de la tierra, puede parar petroleros pero no puede detener barcos pequeños de traficantes", recuerda Fesser. Además, el corresponsal de El Intermedio explica que Trump ha afirmado que se van a quedar con el petróleo del petrolero venezolano.

"Lo contradictorio es que Trump se presentó a las elecciones diciendo que sacaría a EEUU de todas las guerras, pero, entonces, ¿por qué quiere meterlo en otra?", se pregunta Guillermo Fesser, que explica que "se especula que Marcos Rubio, ministro de Asuntos Exteriores, que odia a Maduro por apoyar el régimen castrista de Cuba, el que está influyendo a Trump para que se quede con toda Venezuela".

"La tensión está al máximo", asegura Fesser, que detalla que "hay desplegadas fuerzas que no se habían visto desde la crisis de los misiles de 1962". "No son suficientes para una invasión, pero sí para un golpe de Estado", concluye Fesser.

