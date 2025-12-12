Wyoming, contra los casos de acoso sexual en el PSOE: "Sánchez ha demostrado no tener buen ojo al elegir de quién rodearse"

Sandra Sabatés reflexiona sobre que el PSOE igual "ha tardado tanto" en dar explicaciones porque "les cuesta explicar por qué durante cinco meses han ignorado las denuncias de las víctimas" por acoso sexual.

Si los casos de corrupción están poniendo en jaque al PSOE, el jaque mate puede venir por la gestión de los distintos casos de acoso sexual que se van conociendo. Por ejemplo, hasta última hora de este jueves 11 de diciembre el PSOE no ha concluido el informe del caso Salazar, que el partido prometió realizar para cerrar el expediente del exasesor de Sánchez abierto ya hace cinco meses.

"No lo entiendo", afirma El Gran Wyoming, que se pregunta "por qué han tardado tanto en presentar ese informe". Por su parte, Sandra Sabatés reflexiona sobre que igual "han tardado tanto porque les cuesta explicar por qué durante cinco meses han ignorado las denuncias de las víctimas, dejándolas en un canal que desapareció de la red y que solo se reactivó por una investigación periodística".

Además, la periodista recuerda que "dos meses después de la dimisión de Salazar, el PSOE le prestó su apoyo para abrir un nuevo negocio de asesoría en el extranjero". "Debe de ser muy difícil justificar todo esto", asegura Sandra Sabateés, que destaca que "desde la dirección del partido se está intentando contener la crisis a toda costa".

Pero "el creciente malestar de las mujeres del PSOE se hace cada vez más palpable, algo que resumió muy bien Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE en Andalucía", explica Sandra Sabatés, que muestra las declaraciones de la socialista afirmando que estaba "hasta el moño de puteros y acosadores".

"No es para menos", destaca Wyoming, que recuerda que el PSOE "se define en sus estatutos como feministas": "A lo mejor algunos han hecho con los estatutos lo mismo que con las denuncias, no leerse ni una línea". "Las goteras del PSOE provocadas por los escándalos recientes se les han ido de las manso", afirma el presentador de El Intermedio en el plató, donde Sandra Sabatés recuerda que "a las denuncias a Salazar, se han unido las denuncias por acoso tanto a José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, y de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos.

"Ya no hablamos de goteras ni de humedades, sino de un naufragio", afirma Wyoming, que destaca que "Sánchez está luchando por mantenerse a flote". "El presidente del Gobierno ha demostrado que no tiene buen ojo al elegir de quién rodearse", concluye Wyoming en el vídeo.

