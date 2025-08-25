El grito de denuncia de Kayed Hammad desde Gaza: "Se está utilizando la comida y las medicinas como arma contra nosotros"

Kayed Hammad, productor gazatí, explicaba la difícil situación que viven en Gaza, donde quien consigue un plato de comida "es un afortunado": "Es mejor morir de una bomba, juntos, que mis hijos se mueran de hambre delante de mí".

El Intermedio abordó meses atrás la masacre de Israel en Gaza con Kayed Hammad, productor de televisión, que explicaba la difícil situación que abordaban los gazatíes, sin acceso a comida ni agua.

En aquel momento, Kayed denunciaba en el vídeo sobre estas líneas que llevaban 77 días "sin que entre ningún paquete de comida de ningún tipo" en Gaza: "Se utiliza la comida, la bebida, las medicinas y los combustibles como un arma contra nosotros", afirmaba.

El productor aseguraba que aquel que conseguía un plato de comida "se considera un afortunado", hasta el punto de que apuntaba que a esa ración "lo llamamos el plato de resistencia".

Kayed había llegado a la dolorosa conclusión de que "es mejor morir de una bomba de una vez, juntos, antes que morir de hambre y que mis hijos se mueran delante mía o yo de ellos".

