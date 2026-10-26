'Ester Muñoz': "Cada vez que se okupa una casa se hace pidiendo una pizza cuatro quesos y mientras tanto Sánchez baila"

Cristina Gallego vuelve a convertirse en Ester Muñoz y aprovecha para criticar los bailes de Pedro Sánchez mientras Feijóo afirma que modificará el derecho al aborto, eliminará el ministerio de Igualdad y acabará con la ley de Memoria Democrática.

El Intermedio analiza cómo lleva el PP la precampaña electoral con una de sus portavoces, 'Ester Muñoz', que imitación de Cristina Gallego mediante está indignada con los bailes de Pedro Sánchez en sus mítines.

"Es indignante que mientras Cataluña arde como si fuese Roma o una falla o una chimenea, ahora que empieza a hacer frío, Pedro Sánchez baila", comenta 'Muñoz', que también habla de "luz, fuego y destrucción".

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo habla de modificar el derecho al aborto o eliminar el Ministerio de Igualdad. 'Ester Muñoz' asegura que "en España al año millones de niños inocentes son asesinados mientras nuestro presidente baila", desde el flamenco a la bachata, "un estilo por cada aborto que se lleva a cabo en España".

Aunque Feijóo también ha prometido que acabará con la ley de Memoria Democrática, 'Muñoz' directamente asegura que para ella "esa ley directamente nunca ha existido" porque "España tiene problemas mayores: Ceuta invadida, ciudadanos abandonados, la ETA, la corrupción, pero sobre todo los okupas, porque cada vez que se okupa una casa se hace pidiendo una pizza cuatro quesos". Y mientras tanto, según ella, "Sánchez baila".

Una vez se acaben las pizzas, 'Ester Muñoz' defiende que llegará "una invasión de alienígenas islamistas radicales celíacos antipizzas que buscan la destrucción cartesiana de todas nuestras raíces". Y mientras tanto, asegura, Sánchez "se ríe de los españoles" mientras baila.

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