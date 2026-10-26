Almeida confiesa a Isma Juárez que no tiene un plan de pensiones privado: "Yo confío en el sistema de pensiones públicas"

Isma Juárez visita una reunión de alcaldes de Latinoamérica y la península ibérica con José Luis Martínez Almeida como anfitrión. Allí conversa con algunos de ellos y con el regidor de Madrid, con el que habla de la acampada de Sol y las pensiones.

Isma Juárez ha asistido un acto en el que José Luis Martínez Almeida recibía a casi 30 alcaldes de Latinoamérica y la península ibérica y el reportero tenía la oportunidad de hablar con algunos de ellos.

Es el caso del alcalde de San Juan (Puerto Rico), Miguel Romero, que defiende la gastronomía y cultura de su ciudad y le asegura que ha "perdido la cuenta" de todos los bebés con los que se fotografía en campaña. Respecto a cuál es para él la segunda mejor ciudad del mundo, el regidor tiene claro que es Madrid porque "cuando vengo me siento como en Nueva York, pero en castellano". Además confiesa que es fan de la tortilla de patata con cebolla. "Le van a matar los sincebollistas", reacciona Isma.

El alcalde de Andorra, Sergi González, habla con el reportero sobre la llegada de los creadores de contenido y afirma que intenta desayunar con ellos una vez al mes para "entender sus inquietudes y proyecciones". "No pagar impuestos", le responde rotundo Isma.

González también defiende la historia de la cosmética de la perfumería en Andorra. De hecho, explica que él mismo es perfumista: "Tengo olfato para la política y otros negocios", comenta.

Isma también se encuentra con la visita sorpresa de Ana Botella: "Usted que tiene relación con los fondos buitre, ¿les ha dicho que suelen alguno de los pisos que les vendió?", le pregunta el reportero, sin recibir respuesta.

Almeida, por su parte, recalca la necesidad de levantar la acampada de Sol y habla con Isma sobre las pensiones. En este sentido, el alcalde de Madrid intenta tranquilizar a Isma y le asegura que no tiene un plan de pensiones privado: "Yo confío en el sistema de pensiones públicas".

El reportero habla con Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires, que le explica que es primo de Mauricio Macri, expresidente argentino y de Boca Juniors. Él, sin embargo, se declara fan de River. También asegura que le daría una condecoración honorífica a su homólogo José Luis Martínez Almeida, por decir que "lamentaba haberse tomado 50 años para visitar Buenos Aires". "Eso lo dijo también cuando fue a Brasilia, seguro", le señala Isma.

Carlos Moedas se declara directamente alcalde de "la ciudad más bonita del mundo", Lisboa. También destaca la hermandad entre españoles y portugueses y desvela que en los años 70 cruzaba la frontera para comprar nocilla en España: "Leche, cacao, avellanas y azúcar...", recuerda.

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