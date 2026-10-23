Tras las elecciones del 29N
Feijóo se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática porque "blanquea a ETA"
¿Qué ha dicho? El líder del PP ha declarado que no acepta que "ETA dé lecciones de lo que ha sido democrático o no y de si los años de Felipe González eran democráticos o no".
Resumen IA supervisado
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha expresado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, argumentando que no acepta que ETA influya en la definición de la democracia en España. También se ha comprometido a evitar que personas condenadas por terrorismo figuren en listas electorales y a implementar una política penitenciaria honesta. Feijóo critica a Pedro Sánchez, calificándolo de "tóxico" y asegurando que es presidente gracias a Bildu. Confía en que el PP ganará las elecciones. No descarta gobernar con Vox si los votantes lo demandan, defendiendo la transparencia de sus pactos. En una entrevista, se mostró crítico con Bildu y cuestionó la moralidad de pactar con partidos que incluyen personas con antecedentes penales.
* Resumen supervisado por periodistas.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha "comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática", ya que, según ha dicho, no acepta que "ETA dé lecciones de lo que ha sido democrático o no y de si los años de Felipe González eran democráticos o no". "Y no acepto una Ley de Memoria Democrática que blanquea a ETA", ha añadido.
Así, Núñez Feijóo ha afirmado que se ha comprometido —aunque tiene que "ver si legalmente es posible"—, "a que ninguna formación política en España pueda llevar en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo". "Y, por tanto, me he comprometido también a tener una política penitenciaria honesta", ha manifestado.
Para el líder del PP, Sánchez, a quien se ha referido como "un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar" del Ejecutivo, es presidente del Gobierno "porque Bildu ha querido que lo sea". Por su parte, considera que "el PP va a ganar las elecciones", ya que no tiene "ninguna duda" de que son "la primera fuerza de España".
No descarta gobernar con Vox
Sin embargo, no ha descartado gobernar con Vox. "Yo no puedo descartar hacerle caso a lo que me manden los españoles. Si me mandan completar la mayoría y dar estabilidad con la tercera fuerza de mi país, soy un demócrata. Lo hemos hecho en otras comunidades. No es un pacto encapuchado, no es el pacto de Bildu, que no nos enteramos lo que era. Yo no tengo nada que ocultar de los pactos", ha defendido.
En este punto, Aimar Bretos le ha preguntado si no tiene reparo en pactar con un partido que va a presentar de número uno por Tarragona a un hombre "con pasado neonazi que está a la espera de juicio por delito de odio por ir a un centro de menores al grito de '¡Moros de mierda, vamos a quemar el albergue!". "¿Usted cree que en el próximo Congreso de los Diputados se va a tener que convivir con personas terroristas con sentencia firme de ETA que Bildu lleva en las listas?", ha expresado Feijóo como respuesta.
En cualquier caso, ha dicho, él no conoce a esa persona, pero sí conoce, "porque ha convivido" con ella durante cuatro años, a la directora de 'GARA", un medio que, ha dicho, "cuando ponía una diana y ponía una cara, a los pocos días o a las pocas semanas esa persona era asesinada por ETA". "Por tanto, después de lo que hemos vivido, comprenderá que lecciones sobre moral, sobre ética y sobre pasado no creo que deba de aceptarlas", ha concluido.
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