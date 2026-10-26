¿Quién es Lula da Silva? De abandonar sus estudios a los 14 a protagonizar una remontada histórica en Brasil

Los detalles Nacido en una familia humilde y con experiencia en la industria del metal, el reelegido presidente de Brasil basa su discurso político en la lucha contra el hambre y la pobreza.

Tras su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo, Luiz Inácio Lula da Silva ya es uno de los grandes supervivientes políticos de América Latina. Nacido el una familia de origen humilde, el nuevo presidente del gigante latino abandonó sus estudios a los 14 años para poder trabajar en la industria del metal en Sao Paulo. Durante estos años, el reelegido mandatario tuvo sus primeros acercamientos al mundo de la política a través del sindicalismo.

Sus primeros pasos se remontan a 1980, cuando participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), convencido de que las instituciones necesitaban una mayor presencia de la clase obrera. Ya ahí, su objetivo era llevar al poder a quienes, según sus declaraciones, sostenían la economía del país sin beneficiarse de sus avances.

Tres derrotas para llegar a la presidencia

Lula se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en 1989, cuando pasó la primera vuelta, pero perdió ante la candidatura de Fernando Collor de Mello. También probó suerte en los comicios de 1994 y 1998, pero no alcanzó la presidencia hasta 2002, cuando abrió una nueva etapa política en el país con la lucha contra la pobreza como eje central de sus políticas.

Más concretamente, defendía que el Estado debía garantizar el acceso universal a cuestiones básicas como la alimentación, la educación y la sanidad. "Progreso significa niños con zapatos en los pies; modernidad significa salud, educación y alimentación", defendía en 1994.

Durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010, millones de brasileños salieron de la pobreza, impulsados por los programas sociales, el crecimiento económico y la expansión del empleo. El país también experimentó un importante crecimiento de su economía, triplicando su PIB y, por estas y otras medidas, Lula recibió en 2003 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

A pesar de todo este crecimiento tanto del país como a nivel político por parte del mandatario, Lula mantuvo su discurso intacto sobre la lucha contra el hambre. Durante un mitin en 2023, volvió a afirmar: "La misión de mi vida estaría cumplida si todos los brasileños pudieran comer tres veces al día".

El primer presidente que vuelve a la presidencia tras ser condenado

La trayectoria de Lula sufrió un 'impasse' cuando en 2017 fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, en un caso relacionado con la supuesta recepción de ventajas indebidas. Esto provocó su ingreso en prisión en abril de 2018 y que permaneciera encarcelado durante 580 días, hasta noviembre de 2019.

Sin embargo, este hito no acabó con su carrera política. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló sus condenas al determinar que el tribunal que lo había juzgado carecía de jurisdicción y que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad en uno de los procesos. La anulación permitió a Lula recuperar sus derechos políticos y presentarse de nuevo a las elecciones este 2022, cuando ganó a Jair Bolsonaro en una ajustada segunda vuelta y acabó por proclamarse presidente en 2023.

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