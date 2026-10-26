Un derrumbe tras unas obras opacas en un gobierno corrupto: así nació la Lista de Estudiantes de Serbia

El contexto Las elecciones de este fin de semana en Serbia han acabado con 14 años de nacionalismo populista. Miles de serbios lo han celebrado en las calles de Belgrado al grito de "Por fin somos libres".

Elecciones históricas en Serbia que acaban con 14 años de nacionalismo populista y Vucic cae derrotado por la Lista Estudiantil, el movimiento universitario de protesta. De hecho, miles de serbios lo han celebrado en las calles de Belgrado al grito de "Por fin somos libres". Un relevo político que comenzó con lo que parecía un accidente.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que una marquesina de hormigón se derrumba en una estación de tren, dejando 16 víctimas mortales. Entonces, lo que empezó como una exigencia de justicia por las víctimas en 2024 se convierte en un movimiento nacional en Serbia contra la corrupción, la falta de transparencia y el poder del entonces presidente Aleksandar Vucic.

La estación había sido renovada recientemente por una empresa china, tras un proceso de licitación poco transparente. Hasta 13 funcionarios y ejecutivos, entre ellos el exministro de Infraestructura, acabaron imputados, haciendo que las protestas en las calles se intensificaran. Tanto que se detuvo a 14 persona, lo cual, no obstante, no evitó que las protestas continuasen.

La presión de los estudiantes en las calles acaba provocando, finalmente, la dimisión del primer ministro en enero de 2025. De esas movilizaciones nace La Lista de Estudiantes, un partido con candidatos sin experiencia política, elegidos en asambleas universitarias, con un único objetivo, ahora cumplido, de derrocar a Aleksandar Vucic, llegar al poder y hacer historia.

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