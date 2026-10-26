Varapalo emocional a los vecinos de Tribulete 7 (Madrid): la jueza archiva su causa al no encontrar motivos suficientes para imputar al fondo por un delito de acoso

Los detalles Después de dos años de obras, ruidos e inundaciones, la jueza ha archivado la causa por presunto acoso inmobiliario que denunciaron los vecinos de Tribulete 7. De las cerca de 50 viviendas que había al principio, según los vecinos, apenas quedan 15 habitadas.

Los vecinos de un bloque en la calle Tribulete, Madrid, se enfrentan a un revés judicial tras el archivo de su causa por acoso inmobiliario contra el fondo Elix. La jueza no encontró motivos suficientes para imputar al fondo, pese a las obras que, según los residentes, buscaban forzarlos a abandonar sus hogares. Antxo y otros vecinos, decepcionados pero decididos, planean apelar la decisión. Las obras, iniciadas en 2024, dejaron el edificio con desprendimientos y goteras. De las 50 viviendas originales, solo 15 siguen habitadas, y los residentes ahora enfrentan demandas de desahucio, pero están determinados a luchar por sus hogares.

Fueron los primeros que consiguieron imputar a un fondo por acoso inmobiliario. Los vecinos de un bloque de viviendas de la calle Tribulete, en Madrid, se han llevado este lunes un buen varapalo emocional: la jueza ha decidido archivar su causa porque, según dice, no encuentra motivos suficientes para imputar al fondo por un delito de acoso. Las obras con las que intentaron presionarles para que se marcharan, se han quedado a medias.

Antxo esperaba otra respuesta de la Justicia. Después de dos años de obras, ruidos e inundaciones, la jueza ha archivado la causa por presunto acoso inmobiliario que denunciaron los vecinos de Tribulete 7.

"Estamos decepcionados porque nunca se ponen del lado de los que sufren el problema", ha señalado Antxo a laSexta. Pero tienen ganas de lucharlo y ganar. Denunciaron al fondo de inversión Elix porque creen que las obras buscaban echarles de sus casas, pero la jueza no ve indicios suficientes de delito.

"Estas obras son una medida de intimidación para que dejes el piso lo más rápido posible. Incluso los obreros nos dijeron que les habían dicho que nos íbamos a ir rápidos", sostiene Nani, vecina del bloque de viviendas.

Es lo que denuncian y las imágenes que acompañan esta noticia muestran las condiciones que, aseguran, les impedían vivir con normalidad. Desprendimientos, goteras y agujeros en el edificio. Las obras, que comenzaron en 2024, se paralizaron tras la querella, pero las huellas siguen ahí.

La denuncia fue pionera en España por ser una querella colectiva por presunto acoso inmobiliario contra un fondo de inversión. La abogada Alejandra Jacinto ha señalado que "no podemos compartir el criterio del juzgado y, por eso, vamos a recurrir en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid".

De las cerca de 50 viviendas que había al principio, según los vecinos, apenas quedan 15 habitadas. Y ahora, además, han empezado a recibir demandas de desahucio.

"Hemos recurrido y lucharemos y resistiremos alargarlo o paralizarlo", señala Antxo. Porque los vecinos quieren seguir luchando para quedarse en sus casas y evitar que el desahucio sea el final de esta historia.

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