Wyoming celebra la reacción de Brasil a la "oleada ultra" con la victoria de Lula: "No hay que resignarse a vivir en un mundo peor porque digan que no hay alternativa"

El Gran Wyoming detalla que "las encuestas afirmaron durante semanas que no tenía ninguna posibilidad en esta segunda vuelta y que el tsunami ultra iba a acabar con uno de los últimos gobiernos progresistas de América Latina", pero el pueblo brasileño salió a votar masivamente para impedirlo.

Lula da Silva logró una histórica victoria en Brasil, desafiando las encuestas que favorecían al candidato de ultraderecha, Flavio Bolsonaro, tras la primera vuelta. El Gran Wyoming, en El Intermedio, destacó cómo las predicciones fallaron, subrayando que el triunfo de Lula demuestra que el futuro no está escrito y que las decisiones colectivas pueden cambiar el rumbo. Wyoming enfatizó que no debemos resignarnos a un mundo peor, pues siempre hay alternativas. Afirmó que, aunque el mundo enfrenta desafíos, es posible mejorarlo, como lo hizo el pueblo brasileño al votar masivamente y frenar a la ultraderecha.

Lula da Silva logró este domingo una histórica victoria en Brasil. Lo hizo después de que el candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro, ganase en la primera vuelta y pese a que todas las encuestas señalaban que el candidato progresista no tenía ninguna opción de revalidar su mandato.

El Gran Wyoming ha recordado en el arranque de El Intermedio que "las profecías fallan más que una escopeta de ferias". "La demostración la tuvimos ayer en Brasil con la contundente victoria de Lula, las encuestas afirmaron durante semanas que no tenía ninguna posibilidad en esta segunda vuelta y que el tsunami ultra iba a acabar con uno de los últimos gobiernos progresistas de América Latina", ha añadido.

Una profecía que, finalmente, no se cumplió "porque el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros cada día". "Esa supuesta oleada ultra no es una oleada, ni un tsunami, ni ningún otro fenómeno natural. Es la suma de las decisiones de millones de personas. Y esas decisiones pueden cambiar", ha añadido Wyoming.

"No hay que resignarse a vivir en un mundo peor solo porque algunos digan que no hay alternativa. La hay", ha afirmado el presentador de El Intermedio, que asegura que "el mundo está hecho una mierda, pero sabemos que lo podemos mejorar" frenando a la ultraderecha y siguiendo el ejemplo que en las últimas horas ha dado el pueblo de Brasil saliendo a votar masivamente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido