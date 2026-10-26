Trump alimenta la conspiración asegurando que ha habido un "fraude" en las elecciones brasileñas: "Parecían muy corruptas"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que la imagen que ha dado el país con sus comicios es "pésima" y que la pinta es "terrible".

Donald Trump ha expresado su preocupación por un supuesto "fraude" en las elecciones brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó vencedor sobre Flávio Bolsonaro. Trump afirma no haber apoyado a ningún candidato, pero considera que las elecciones parecieron "muy corruptas". Lula ganó la segunda vuelta, revirtiendo el resultado de la primera, en la que Bolsonaro había salido victorioso. Tras la derrota, Bolsonaro solicitó la anulación de los comicios debido a una decisión judicial que extendió el horario de votación. La victoria de Lula representa un desafío para los planes de Trump de consolidar gobiernos de derecha en Latinoamérica.

Donald Trump, como defiende Flávio Bolsonaro, considera que ha habido una intromisión en las elecciones brasileñas que han dado como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. Concretamente, el republicano asegura que hubo un "fraude".

Así lo ha expresado el presidente estadounidense a los medios de comunicación, donde también ha asegurado que no había apoyado a ninguno de los candidatos: "Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones fraudulentas".

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", ha señalado.

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre. Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión judicial que amplió en dos horas el horario de votación en todo el país, en respuesta a una petición de la campaña del mandatario electo.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda. Aunque Trump no haya respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le ha dedicado gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato, que fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.

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