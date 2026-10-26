Fesser, sobre la persecución de Trump a los migrantes en EEUU: "Ha conseguido que Halloween se celebre sin hispanos"

"Donald Trump está ofreciendo recompensas a los vecinos que delaten a inmigrantes sin papeles y ha conseguido que el Halloween se celebre sin hispanos porque las madres quieren que sus hijos se queden en casa por miedo", afirma Guillermo Fesser.

El Gran Wyoming conecta con Guillermo Fesser desde el plató de El Intermedio para conocer la situación actual en Estados Unidos, ya que Donald Trump no para de lanzar "insultos a periodistas, intentar sobornar a sus votantes y atacar a sus socios europeos".

"Trump actúa como un emperador pero se ha olvidado de que además de ofrecer circo, los emperadores deben ofrecer paz", asegura el corresponsal, que destaca que "el pueblo, la gente, está sufriendo mucho con la subida de precios": "En muchos hogares deben elegir entre echar gasolina al coche o seguir el tratamiento médico". Además, "la brecha que hay entre el enriquecimiento personal de Trump y su familia y la miserable vida de muchos de sus seguidores ha pasado de ser una inspiración a un verdadero insulto", señala el periodista.

Todo ello hace que "Trump se hunda en las encuestas, también en las propias", destaca Fesser, que explica que "es imposible distinguir si lo que dice es porque está mintiendo, si es por una nueva estupidez o si es fruto de la demencia": "Las cosas que están saliendo de su boca son golpes de efecto intentando decir que las elecciones las tiene ganadas o que Groenlandia es suya y que va a hacer con ella lo que quiera".

Por otro lado, Guillermo Fesser señala que Donald Trump "está ofreciendo recompensas a los vecinos que delaten a inmigrantes sin papeles y ha conseguido que el Halloween se celebre sin hispanos las madres dicen a sus hijos que se queden en casa por miedo a la migra".

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