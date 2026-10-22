El Gobierno carga contra Feijóo por lanzar el "bulo de la pizza okupación": "Es muy grave. No hay tribunales que asuman un ticket de pizza como prueba de nada"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una atención a los medios en Barcelona junto a la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, y el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls.

¿Qué ha dicho? Rodríguez ha explicado que ningún juzgado atiende a un ticket de pizza para impedir un procedimiento que tenga que ver con un allanamiento o una usurpación: "Esto es mentira. Es muy grave".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de difundir falsedades al afirmar que un okupa no puede ser desalojado si presenta un ticket de pizza. Rodríguez desmintió esta afirmación, asegurando que ningún juzgado acepta tal argumento para frenar un desalojo. Criticó además la falta de propuestas del PP frente a los problemas de vivienda, como su negativa a reducir el IVA para viviendas de protección oficial. La polémica ha suscitado reacciones en redes sociales, con el PSOE y el PP intercambiando comentarios irónicos y acusaciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir por decir que "si un okupa entra en una casa con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años".

"Esto es mentira. Es muy grave", ha insistido la ministra este jueves en declaraciones a los medios en Barcelona, donde ha lamentado que el principal partido de la oposición "no tenga ante el principal problema de los españoles más propuestas que un bulo".

Rodríguez ha explicado que ningún juzgado atiende a un ticket de pizza para impedir un procedimiento que tenga que ver con un allanamiento o una usurpación: "No hay tribunales que asuman un ticket de pizza como prueba de nada", ha dicho.

Más tarde, la ministra ha asegurado en Catalunya Ràdio que esta afirmación denota que Feijóo no sabe explicar a los ciudadanos por qué se niega a la bajada del 4 % del IVA para las viviendas de protección oficial (VPO), que estaba en uno de los reales decretos leyes que se votaron en el Congreso y decayeron.

"O por qué no está de acuerdo con las bonificaciones fiscales para inquilinos, que les ahorrarían hasta un mes al año de su mensualidad, o por qué no quiere que bonifiquemos a los propietarios que bajan el precio del alquiler", ha añadido.

Sánchez bromea con la pizza

Rodríguez no ha sido la única en reaccionar. El propio presidente del Gobierno ha aprovechado la polémica para recordar un tuit suyo de hace 16 años y que él hoy califica de "memorable": "Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda".

El PSOE en su cuenta de X ha bromeado: "Feijóo presenta la'pizza-okupación'. Ni la ley funciona con tickets de pizza, ni la solución a la vivienda es la masa fina".

El PP tampoco ha dejado pasar la oportunidad de entrar en esta nueva polémica de precampaña. "Es verdad que vosotros sois más de chorizos que de pizzas…" ha respondido también desde X su secretario general, Miguel Tellado.

Mientras, su portavoz, Ester Muñoz, junto a un plano del centro de Madrid en el que señala la pizzería a la que aludía Sánchez en 2016 y una sauna cercana, ha publicado el siguiente mensaje: "¿Te comías unas pizzas en la pizzería de al lado del prostíbulo familiar, no? Efectivamente, memorable. ¿Por cierto, cuando piensas aclarar si tu suegro te financió las primarias?".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido