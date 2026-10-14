'Ester Muñoz' 'aclara' sus declaraciones sobre las pensiones: "Que los jubilados dejen de dar pan a las palomas y se lo empiecen a comer"

Cristina Gallego se convierte en 'Ester Muñoz', que en El Intermedio intenta explicar sus declaraciones en las que aseguraba que el sistema de pensiones "va a petar" y que hace falta cambiar el modelo.

En unas declaraciones en un podcast que fue grabado antes de anunciarse el adelanto electoral y que han trascendido ahora, Ester Muñoz aseguraba que el sistema público de pensiones "va a petar" y que hace falta cambiar el modelo.

Cristina Gallego se convierte en la portavoz del PP, que intenta aclarar sus palabras en el plató de El Intermedio, donde habla de un "totum revolutum" y el "desierto del Gobi que tiene pingüinos que luchan por un ascenso a Primera".

"Por todo esto yo creo que Sánchez debería dimitir ya", afirma 'Muñoz', mientras un estupefacto Wyoming al borde de "un parraque" no entiende nada y le pide que explique las propuestas del PP para mejorar el sistema de pensiones.

Según 'Ester Muñoz', la propuesta del PP es "cristalina", si bien ella plantea cuestiones como "sistema poliédrico" de "borrascas y anticiclones" que "depende de la fecha" porque "dependiendo de la fecha algunas albóndigas están muchísimo mejor".

En conclusión, 'Muñoz' manda un mensaje: "Las pensiones están aseguradas, pero por si acaso que los jubilados dejen de dar pan a las palomas y se lo empiecen a comer ellos".

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