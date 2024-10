Isma Juárez mostró hace unos días su enfado por no estar en la fotografía del programa colocada en uno de los pasillos que dan al plató de El Intermedio. "Esto es algo que a él le indigna y a mí me parece genial porque mientras se obsesione con ser el que menos aparece en las fotos no piensa en que es el que menos cobra" confiesa Wyoming.

A pesar de ello, el programa ha querido tener un gesto con él y darle una sorpresa muy especial. El colaborador vuelve a conectar con el programa desde ese pasillo y, de nuevo, vuelve a ver las fotos que decoran ese espacio. "Me hace ilusión porque entiendo que lo que se está haciendo es un gesto de reparación y todavía no he podido ver lo que me habéis preparado", le cuenta a Wyoming.

Pero, al llegar a la foto, en lugar de mostrar ilusión o alegría, Isma tan solo manifiesta su indignación. "¿Esto es lo que me habéis preparado?", le dice al presentador, "¿qué atropello es este? ¿Por qué salgo ahí como si fuera Barrancas?". Juárez explica que esa fotografía no se la dejaron presentar ni en el DNI. "Esto es una vergüenza, un día más", afirma indignado. "Que estás muy guapo, que pareces una de las hormigas", responde Wyoming, "es muy triste, esta juventud nunca está contenta con nada".