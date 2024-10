Lo primero que quiere saber Isma Juárez al llegar al cuartel de la UME es cómo debe saludar a un capitán. El capitán Sánchez le explica que "con un 'buenos días' ya está". Juárez le explica que su unidad es una de las más aplaudidas del desfile junto con la cabra de la legión. "¿No os da un poco de rabia? ", pregunta. "A ver, hay unidades que son más llamativas o emblemáticas, pero aquí todos los militares formamos parte de lo mismo que es el desfile". El capitán explica que empezaron a preparar el desfile hace tan solo una semana. "No es tanto", responde, "es que además de militares somos españoles, lo dejamos todo para última hora".

El cabo Rojano recibe a Isma con uno de los perros de la UME. El cabo explica al reportero que él ha participado en 18 desfiles. "Nosotros con los perros desfilamos todos los años", cuenta. "¿No será que te has pillado el que lleva el perro para salir siempre?”, pregunta Isma. “También, me has pillado”, responde él. Rojano explica que ellos suelen participar en catástrofes grandes como terremotos, riadas o aludes. El cabo indica que ellos siempre deben estar disponibles. "Cuando suena el teléfono ya piensas que te están activando para ir a algún lado", explica.

El guía del desfile es el sargento primero Gómez. "Si tú la lías… todo el mundo la lía”, afirma Isma. “Esperemos que vaya todo lo mejor posible", responde él. "Me han dicho que, mientras estás desfilando, no puedes hacer ni un saludito", le dice Isma, "¿no te da un poco de rabia? ". Esto es algo que no molesta al sargento primero. Juárez le dice que, en el desfile, estará pendiente de la UME. "Pero no podré guiñarte el ojo", responde el militar. "Menos mal que la mili no es obligatoria, no sería capaz de entrenar tanto", confiesa Isma después de ver la formación.