Hemeroteca El Intermedio
Pedro Sánchez 'consigue' el 'Premio h****s de oro de honor': "Siempre se lo dan a alguien que huele a muerto"
José Luis Ábalos se convierte en el gran vencedor de la gala de 'Los h****s de oro'. El exmiembro del Partido Socialista ha conseguido premios como el 'Mejor actor de reparto de comisiones' o al 'Mejor Montaje de Fiestas Casposas'.
El Intermedio celebraba la gala de los 'Los h****s de oro', unos galardones que buscaban premiar "a aquellos que mejor han sabido disimular su comportamiento nada ejemplar", indicaba Sandra Sabatés.
El primer galardón que entregaban Dani Mateo y Sandra era el de 'Mejor actor de reparto de comisiones', que conseguía José Luis Ábalos por 'Corrupto por sorpresa 3'. El 'film' se centraba en las conversaciones del exsocialista con Koldo García para repartirse mordidas junto a Santos Cerdán.
Sabatés recordaba, además, como Ábalos se había mostrado muy sorprendido y afectado cuando salieron publicadas las primeras informaciones. "Bravo, bravo, qué h****s de oro tiene el señor Ábalos, qué interpretación", comenta Dani, "dice 'estupefacto' con el mismo dramatismo que De Niro decía 'abogado'".
El premio de 'Jurado del Tribunal Supremo' era un premio compartido, ya que lo conseguían Ábalos y Cerdán por un empate técnico. En este caso, se debía a su manera de hablar con Koldo sobre los negocios que tenían entre manos. "Se les veía tan cómodos entre tanta corrupción", afirma Mateo.
El tercer galardón que entregaban Dani y Sandra era el 'Premio h****s de Oro al Mejor Montaje de Fiestas Casposas' que, de nuevo, era para Ábalos. "Hay que tener mucho talento para estar en el Gobierno más progresista y feminista, y tener esta conversación con tu asesor", comentaba Sabatés, haciendo referencia a los audios en los que Koldo y el exsocialista hablaban sobre prostitutas.
El 'premio h****s de oro al mejor sonido' era conseguido por Koldo García,. "Sin él, literalmente, nada de esto habría sido posible", afirmaba Mateo. La gala también incluía un premio simbólico: el 'Premio h****s de Oro de Honor'. Este era para Pedro Sánchez. "El premio de honor siempre se lo dan a alguien que huele a muerto", comenta Dani.
(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.