Las emotivas reacciones a la jubilación de El Gran Wyoming: "Gracias por tantos años acompañándonos"

Sandra Sabatés, Andrea Ropero, Jordi Évole, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son algunos de los rostros que han querido despedir al presentador y desearle lo mejor en esta nueva etapa, en la que Gonzo recogerá su testigo.

Wyoming dice adiós, se jubila, un "sueño" que ha querido cumplir cuanto antes: "No vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión". Así es que, 'mañana más, pero no mejor, porque es imposible' sonará diferente a partir del 1 de enero, cuando Gonzo, su nuevo heredero, tome las riendas de El Intermedio.

A sus 71 años, 'Wyo', como le apodan cariñosamente sus compañeros, podrá por fin "tumbarse a la bartola sin hacer nada", lo que siempre ha definido como "su mayor aspiración en la vida". Así lo anunciaba en directo durante su despedida, fiel al humor que le ha acompañado a lo largo de sus 20 años al frente de un programa "comprometido con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente".

Un cierre de etapa al que muchos se han querido sumar para dedicarle unas palabras de cariño y agradecimiento. Desde sus compañeros de plató hasta periodistas y representantes políticos, las redes sociales se han llenado de mensajes para despedir a uno de los rostros más emblemáticos de la televisión.

El cariño de sus compañeros de programa

La periodista Sandra Sabatés, compañera de mesa y mano derecha de Wyoming durante años, se ha mostrado "feliz por ti, maestro". "Ahora a disfrutar de la vida, te echaremos de menos", ha escrito en Instagram.

A las muestras de cariño se ha sumado Andrea Ropero, periodista de El Intermedio, quien ha compartido con el equipo algunos de los momentos más significativos del programa, como la cobertura del desahucio de Maricarmen. Precisamente, el especial dedicado a este caso ha recibido una mención de honor en los Premios Ondas 2026, un reconocimiento al trabajo de los profesionales del espacio.

Tampoco podía faltar Isma Juárez, el reportero "más atrevido" del programa, que ha querido despedirse de su 'jefe' con un mensaje breve, pero emotivo: "El mejor, solo puedo decir eso".

La noticia también ha provocado la reacción de Jordi Évole, que ha querido dedicar unas palabras a Gonzo, quien dejará Salvados para tomar el relevo de Wyoming. "Gracias por estos siete años y mucha suerte con todo, Gonzo", ha escrito el periodista en X, aprovechando la ocasión para lanzar una propuesta al próximo jubilado. "Wyoming, ¿te gustaría presentar 'Salvados'? Envía tu currículum", ha bromeado, dejando caer que el programa podría tener una presentadora en su próxima temporada.

Desde otra cadena, Ramón García también ha dedicado unas palabras de reconocimiento a su compañero de profesión. Durante la emisión de 'En Compañía', el presentador se detuvo para comentar la noticia y mandarle un abrazo en nombre de sus compañeros. "Se jubila José Miguel Monzón, después de toda una vida dedicada a la televisión y la música, se nos jubila en enero. Le mandamos un cariñoso abrazo, una buena jubilación y un grandísimo aplauso desde aquí", comentó el presentador vasco.

El adiós del presentador ha trascendido el ámbito televisivo y ha llegado también a la política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X en el que reconoce la labor de Wyoming y su capacidad para conectar con el público a través del humor. "Gracias por tantos años acompañando a millones de españoles con humor, rigor y honestidad. Disfruta muchísimo de esta nueva etapa", ha escrito.

También Yolanda Díaz ha querido reconocer la trayectoria del comunicador. "Gracias por tantos años acompañándonos, haciéndonos reír y contándonos la verdad. Te vamos a echar mucho de menos. Mucha suerte a Gonzo al mando del programa. ¡Larga vida a 'El Intermedio'!", ha publicado a través de su Instagram.

A estos mensajes se ha sumado Emilio Delgado, cabeza de lista al Congreso del Frente Amplio por Madrid, que ha agradecido al presentador su capacidad para combinar actualidad y humor: "Gracias, Wyoming, por alegrarnos las noches durante tantos años y por demostrar que la política no está reñida con el humor, que falta nos hace. Te deseo una muy feliz jubilación".

El comunicador se marcha dejando atrás dos décadas de actualidad y sátira política, pero también un formato que seguirá adelante con un equipo de altura y el "compromiso con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente".

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