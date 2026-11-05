Isma Juárez analiza los whatsapp entre Puente y Sánchez sobre su dimisión: "Intensidad nivel Titanic"

"Por primera vez, la derecha tiene argumentos para decir que es un Gobierno bolivariano, fíjate con qué poco se han montado un culebrón venezolano", destaca Isma Juárez tras ver los mensajes entre ambos.

Isma Juárez analiza los whatsapp entre Óscar Puente y Pedro Sánchez sobre su dimisión. "Una historia de salseo que ha revelado nuestra compañera de laSexta, Esther Redondo", destaca el reportero de El Intermedio a El Gran Wyoming en este vídeo, donde lee parte de los mensajes entre el entonces ministro de Transportes y el presidente del Gobierno.

El ministro avisó a Sánchez de que su primera reacción iba a ser de "estupor" porque, al leerlo, él estaría anunciando su dimisión: "Espero que no lo consideres como una traición, sino como un acto de generosidad (...)", le dijo. Con estas palabras informó a Sánchez que renunciaba a la cartera de Transportes y también a ir como cabeza de lista por Valladolid al Congreso en las elecciones del 29N. El presidente del Gobierno le dijo que no se le ocurriera dimitir, pero ya era tarde, Puente había dado la vuelta a su teléfono móvil para no enterarse de su respuesta.

Tras leerlo, Isma Juárez destaca que es "un acto de intensidad a nivel Titanic" y afirma que tiene los "pelos como escarpias": "Por primera vez, la derecha tiene argumentos para decir que es un Gobierno bolivariano, fíjate con qué poco se han montado un culebrón venezolano".

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