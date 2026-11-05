El Gran Wyoming se jubila tras 20 años al frente de El Intermedio y deja paso a Gonzo

A sus 71 años, Wyoming dirá adiós en enero a toda la familia de laSexta. Durante un tiempo, apadrinará a Gonzo para facilitarle su aterrizaje en El Intermedio, que seguirá con su emisión habitual, de lunes a jueves a partir de las 21:30 horas.

Este jueves se confirmó que El Gran Wyoming, a sus 71 años, se jubilará en enero tras 20 años liderando El Intermedio en laSexta. Sin embargo, el programa continuará bajo la conducción de Gonzo, quien será apadrinado por Wyoming en los próximos meses. Desde su inicio en 2006, El Intermedio ha abordado de manera humorística la actualidad, convirtiéndose en el programa más longevo de la cadena. Wyoming, con una carrera que comenzó en la música y se extendió a la televisión, ha sido reconocido con premios como el Ondas y el Joan Ramón Mainat. La nueva temporada del programa incluye a colaboradores como Sandra Sabatés y Rodrigo Cuevas.

Este jueves se ha confirmado una importante noticia para el equipo de El Intermedio: El Gran Wyoming se jubila. A sus 71 años y tras 20 años al frente del programa, el presentador y humorista José Miguel Monzón Navarro dirá adiós en enero a toda la familia de laSexta.

Pero no todo acaba ahí. La segunda noticia es que El Intermedio seguirá emitiéndose cada noche y será conducido por Gonzo, presentador de Salvados. Wyoming apadrinará a su sustituto estos próximos meses y en enero le dará las riendas del programa.

Fue en 2006 cuando comenzaron las emisiones de El Intermedio, desde el principio con El Gran Wyoming como presentador de este espacio de análisis irónico y humorístico de la actualidad, lo que lo convierte en el más longevo de laSexta.

Dos décadas y miles de programas en los que se ha seguido de cerca toda la actualidad: cambios de gobiernos, casos de corrupción, una pandemia o guerras son solo algunos de los temas que ha tratado el programa, siempre desde la verdad.

"Pues aquí estamos, 20 años después, conscientes de lo difícil que resulta sobrevivir en este ecosistema. Pero si les hemos contado la verdad durante 20 años, la seguiremos contando durante otros 20 años más", celebró Wyoming el pasado abril en el aniversario de El Intermedio.

Con su jubilación, José Miguel Monzón Navarro pone fin a una larga carrera en el mundo del espectáculo que inició tras tras un breve ejercicio de la Medicina. Sus primeros pasos los dio como músico con grupos como Paracelso, con el que ganó el Festival Rock Villa de Madrid a finales de los años 70, y más tarde cuando en plena Movida formó el dúo humorístico-musical junto a Miguel Ángel Muñoz-Alonso, El Reverendo y el Gran Wyoming.

Eran los años 80 cuando dio también su salto a la televisión y en 2006 llegó a laSexta. El Gran Wyoming ha trabajado asimismo como actor, guionista y escritor con libros como 'No estamos locos', '¡De rodillas, Monzón!' y 'La furia y los colores: Drogas, política y rock & roll'.

En los últimos años ha recibido además galardones como el Premio Ondas al mejor comunicador en 2025 y un premio Joan Ramón Mainat en 2026 por su trayectoria, habiendo pasado ya a la historia de la televisión.

El Intermedio continúa

El Intermedio continuará en la parrilla de laSexta como uno de sus programas emblema. El pasado 7 de septiembre arrancó la nueva temporada, que trajo consigo nuevas secciones, de la mano de Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego e Isma Juárez.

El programa cuenta también con una lista de colaboradores habituales como Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez o Mikel Herrán, entre otros a los que se ha unido este curso el músico Rodrigo Cuevas, que aporta su mirada transgresora del mundo rural.

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