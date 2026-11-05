Planes de fuga en la Casa Blanca: Marco Rubio está pensando en dimitir tras el desastre en la urnas para conservar sus aspiraciones presidenciales

Entre líneas Según publica 'The Independent', hasta cinco miembros del gabinete de Trump estarían planeando renunciar tras la debacle electoral de las 'midterms'.

Marco Rubio, secretario de Estado bajo el mandato de Donald Trump, está considerando su dimisión tras el descalabro electoral en las elecciones de medio término, que otorgaron el control del Congreso a los demócratas. Este movimiento busca distanciarse de la impopularidad de Trump para impulsar su candidatura presidencial en 2028. Según 'The Independent', hasta cinco miembros del gabinete de Trump están pensando en abandonarlo. JD Vance, vicepresidente y posible candidato, ya ha comenzado a distanciarse de Trump, criticando la guerra como causa de la derrota electoral. Rubio, con más experiencia, ha mantenido un perfil bajo, especialmente en las negociaciones con Irán.

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, está pensando en dimitir. El desastre en las urnas acelera los planes de quienes tienen aspiraciones presidenciales, que saben que tienen que alejarse de Trump para que no les perjudique. Según publica el diario 'The Independent', hasta cinco personas de su gabinete piensan en abandonarlo.

La salida de Rubio no parece que vaya a ser como la que bromeaba Trump hace apenas unos días. "Se está haciendo demasiado popular. Marco, lo siento, estás despedido", afirmaba entre risas en un mitin.

Según el diario británico 'The Independent', el secretario de Estado Marco Rubio se estaría planteando renunciar tras la debacle electoral de las 'midterms', que han dado el control de la Cámara de Representantes y el Senado a los demócratas, en un resultado histórico.

Pasaría así de hablar de Trump como "el mejor presidente de los Estados Unidos de América" a intentar desvincularse de su impopularidad como forma de impulsar su candidatura a las presidenciales de 2028.

Desmarque de Vance

El otro posible candidato y vicepresidente, JD Vance, ya inició este miércoles ese distanciamiento con una extensa publicación en redes sociales. "La verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todos… La razón por la que perdimos es la guerra", expuso en X. Se trata de un mensaje muy distinto al de Trump que, aunque ha reconocido que pudo influir, ha asegurado que no se arrepiente de la decisión.

Vance se oponía a las guerras en el extranjero y ha llegado a ser crítico con Israel, llegando a afirmar que "no podemos permitir que nuestra política exterior para el Medio Oriente esté subordinada al Estado de Israel". Sin embargo, acabó respaldando cada decisión del presidente en política exterior. "Mi consejo para los iraníes es: dejad de actuar como locos", declaró en una rueda de prensa.

Marco Rubio, aunque también ha sido muy beligerante con Irán, tiene más experiencia y ha mantenido un perfil más bajo durante las negociaciones. Ha llegado a dejar en manos de Vance los primeros encuentros con Teherán por el posible desgaste de un acuerdo tan difícil de alcanzar.

Con Trump convertido en un activo tóxico para buena parte del electorado, Marco Rubio es uno de los cinco miembros del actual gabinete que, según 'The Independent', se preparan para huir despavoridos.

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