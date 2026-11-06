La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos

El contexto Andrea de la Torre fue detenida este jueves cuando se encontraba en la casa del exministro de Transportes, que fue registrada por la UCO. A las pocas horas fue puesta en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar.

La Unidad Central Operativa (UCO) sospecha que las mordidas de contratos amañados de Adif se destinaron a la compra de dos inmuebles en Madrid para Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos. La UCO ha desplegado un operativo relacionado con una pieza secreta del caso Koldo, registrando propiedades en varias ciudades, incluida la casa de Ábalos en Valencia. La investigación, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción, se centra en delitos de organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias. El caso Koldo, originado por irregularidades en la compra de mascarillas, ya ha condenado a Ábalos y otros implicados.

Según confirman fuentes de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha que las mordidas provenientes del amaño de contratos de Adif pudo canalizarse en la compra de dos inmuebles en Madrid para Andrea de la Torre, novia de José Luis Ábalos.

Se trata de un loft y una plaza de garaje en Vallecas que ya apareció en la investigación. En el informe de la UCO de marzo de 2025 se recogía que "la novia de Abalos, Andrea de la Torre, compró dos inmuebles en Madrid por 125.000 euros".

Este jueves, la UCO de la Guardia Civil desplegó un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Los agentes llevaron a cabo registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

En Valencia, los agentes registraron la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia, siendo el segundo registro de la vivienda este año. Según pudo saber laSexta, los agentes buscaban criptoactivos, depósitos bancarios y pruebas que demostraran un supuesto blanqueo de capitales.

La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo

En este registro fue detenida Andrea de la Torre, pareja del exministro, que se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta en libertad. A su vuelta a la casa, De la Torre tuvo un encontronazo con los periodistas que allí la esperaban. "¿Tú eres tonto?", respondió a las preguntas de los periodistas sobre el registro de la UCO.

¿En qué se centra la investigación?

En estas actuaciones participa también la Fiscalía Anticorrupción y se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, acordara la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO. Según fuentes de la investigación a laSexta, se investigan los delitos de organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias.

El instructor Ismael Moreno indaga en el marco del caso Koldo en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel, Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

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