laSexta estrena el próximo 6 de diciembre en Prime Time 'Sidosa', el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por Jordi Évole

'Sidosa' llega a laSexta tras alzarse como ganadora del Premio Ondas 2026 al Mejor Documental. Un reconocimiento otorgado por su capacidad para "unir los universos de Casanova y Évole en un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas que rodean al virus".

laSexta estrena el próximo domingo 6 de diciembre 'Sidosa', el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Esta producción de Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio llega ahora al Prime Time de la cadena tras su paso por la gran pantalla y su desembarco en atresplayer y atresplayer Internacional. Además, fuera de nuestras fronteras también podrá verse en Antena 3 Internacional.

En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

'Sidosa' llega a laSexta tras alzarse como ganadora del Premio Ondas 2026 al Mejor Documental. Un reconocimiento que le ha sido otorgado por su capacidad para “unir los universos de Eduardo Casanova y Jordi Évole en un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas que rodean al virus".

El documental muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova. 'Sidosa' revela con su título una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto ‘maricón’, yo quiero apropiarme de 'sidosa'", afirmaba Casanova con firmeza.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como 'Salvados', 'Lo de Évole', 'Anatomía de...' y otros documentales como 'Astral', 'Operación Palace' o 'Eso que tú me das'.

laSexta, un pedazo de cadena

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, valiente y directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única. Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Formatos como 'El Intermedio', 'Zapeando', 'Aruser@s' o 'Lo de Évole' han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, marcando agenda y formando parte del debate social sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible.

Así, a lo largo de estas dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como ’Salvados’, 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s'.

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