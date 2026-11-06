Wyoming analiza lo que "pasa por la cabeza de Sánchez al saludar a Milei": "Pero, ¿quién es usted?"

Wyoming destaca que Sánchez y Milei se han hecho "una doble cobra" en su saludo en la Cumbre Iberoamericana y analiza "lo que pasaba por sus cabezas": "Cómo pasa Sánchez de su culo, para que lo entienda, de su orto".

Durante dos días, Madrid ha acogido la Cumbre Iberoamericana, en la que se han reunido 22 representantes de España, Portugal y América Latina para abordar cuestiones importantes como la inteligencia artificial, los cuidados o la movilidad académica. Sin embargo, Sandra Sabatés destaca que "la Cumbre ha dejado una sensación descafeinada marcada por la ausencia de figuras notorias como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum o Nayib Bukele.

El Gran Wyoming analiza este evento asegurando que, "por decirlo en términos diplomáticos", ha sido "un coñazo". "El último encuentro iberoamericano que nos tuvo pegados a la pantalla fue el show de Bad Bunny en la Super Bowl", destaca El Gran Wyoming, que recuerda que "ese sí tuvo importantes repercusiones geopolíticas", y es que "a Trump casi le da un parraque".

Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que "el gran protagonista de la Cumbre ha sido el presidente argentino Javier Milei". Primero, el argentino "aparece dispuesto a seguir con el conflicto" con las instituciones españolas". Y es que tras "rechazar participar en la cena de gala que ofrecieron los reyes de España", el "momento álgido" ha llegado cuando se ha encontrado con Pedro Sánchez.

"En el saludo protocolario a la entrada de la Cumbre, Milei ha saludado afectuosamente a Felipe VI mientras que apenas le ha dedicado unos segundos a Sánchez, quien también ha mostrado su frialdad con el argentino", explica Sandra Sabatés en el vídeo, donde El Gran Wyoming destaca que es "una doble cobra". "En El Intermedio hemos querido ir un poco más allá y analizar la comunicación no verbal entre ambos", destaca el presentador, que muestra "lo que pasaba por la cabeza de Milei y por la cabeza de Sánchez mientras se saludaban".

"Cómo pasa de su culo, eh", destaca Wyoming al ver la reacción de Sánchez, que destaca que, "para que lo entienda Milei", "cómo pasa de su orto". "Esa es la estrategia que Sánchez usa cuando algo le resulta desagradable, eso o pasarle el marrón a Carlos Cuerpo", concluye Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

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