El Intermedio, 'Sidosa', Carlos Alsina y 'Lo contó la radio' triunfan en los Premios Ondas 2026

"Aunque yo no gane, sí gano": así vivió Maricarmen las últimas horas antes de su desahucio

Los detalles El Intermedio de laSexta ha recibido una Mención Especial del jurado en la categoría Mejor Programa de Actualidad o Cobertura Informativa por su cobertura del desahucio de Maricarmen Abascal.

Atresmedia ha sido una de las grandes triunfadoras en la 73ª edición de los Premios Ondas 2026. El programa "El Intermedio" de laSexta recibió una Mención Especial por su cobertura del desahucio de Maricarmen Abascal, destacando por "mostrar de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social". Además, "Sidosa" ganó el premio a Mejor Documental o Serie Documental por su enfoque sobre el VIH, rompiendo estigmas en torno al virus. Carlos Alsina fue galardonado por su trayectoria profesional y "Lo contó la radio" por Mejor Idea Radiofónica. Estos premios son reconocidos por destacar trabajos sobresalientes en radio, televisión y música en España.

Atresmedia se ha alzado como una de las grandes triunfadoras de la 73ª edición de los Premios Ondas 2026. El Intermedio de laSexta ha recibido una Mención Especial del jurado en la categoría Mejor Programa de Actualidad o Cobertura Informativa por su cobertura del desahucio de Maricarmen Abascal.

Además, 'Sidosa' se llevado el reconocimiento a Mejor Documental o Serie Documental, Carlos Alsina el de Mejor Trayectoria o Labor Profesional y' Lo contó la radio' a Mejor Idea Radiofónica.

Los premios, cuyo fallo se ha dado a conocer este martes, reconocen la labor de profesionales, empresas y trabajos nacionales e internacionales más sobresalientes en radio, publicidad radiofónica, televisión y música. Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la radio y la televisión que se conceden en España, así como los más decanos de nuestro país.

Por "mostrar de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social"

El jurado ha entregado una Mención Especial a El Intermedio en reconocimiento a su especial Desahucio de Maricarmen, por "mostrar de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social".

El programa de laSexta acompañó el pasado septiembre a Maricarmen Abascal en la madrugada previa a la ejecución de la orden judicial que finalizaba con su polémico y mediático desahucio. Con la periodista Andrea Ropero al frente, el equipo del programa arropó a la anciana de 87 años en las que fueron sus últimas horas dentro de la casa en la que había vivido los últimos setenta años, siendo el único medio televisivo presente en el interior de la vivienda durante aquellas horas decisivas.

"Un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas"

El jurado ha otorgado el Premio Ondas 2026 a Mejor Documental o Serie Documental a Sidosa, una producción de Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, "por unir los universos de Eduardo Casanova y Jordi Évole en un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas que rodean al virus".

En el documental, producido y conducido por Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

Ya disponible en atresplayer, el documental muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH y conocer mejor quién es Eduardo Casanova. 'Sidosa' revela con su título una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH.

"Un estilo versátil e irónico"

El periodista de Onda Cero, Carlos Alsina, ha sido distinguido con el Premio Ondas a la Trayectoria o Mejor Labor Profesional. El jurado ha valorado "sus más de treinta años en radio con un estilo versátil e irónico, logrando que sus entrevistas marquen la agenda".

Redactor, subdirector, director de informativos, conductor de programas, entrevistador y creador de formatos: pocas trayectorias recorren de forma tan completa todos los oficios de la radio. Nacido en Madrid, Carlos Alsina se incorporó a Onda Cero en 1990 y formó parte de su primera redacción de informativos. Fue subdirector de 'Hora cero' en Antena 3 Radio, trabajó en Radio Voz y regresó a Onda Cero para dirigir 'Al día', el tramo informativo de 'Protagonistas', los magazines 'Hoy empieza todo' y 'Esta boca es mía', y los informativos de la cadena.

En septiembre de 2005 se puso al frente de 'La brújula', que dirigió durante una década, y por el que recibió el Premio Ondas 2015 al Mejor Presentador. Ese mismo año tomó las riendas junto a Juan Ramón Lucas de 'Más de uno', un programa que combina información, entrevistas, análisis, humor, cultura, divulgación y entretenimiento.

La audiencia ha respondido: según la segunda ola del EGM de 2026, cada día escuchan a Alsina 1,7 millones de personas, 109.000 más que el año anterior, en su mejor temporada en 11 años. Desde el pasado 31 de agosto comparte ‘Más de uno’ con Rafa Latorre y se pone al frente del programa a partir de las 10.00 horas.

"Por reivindicar la historia de la radio junto a sus protagonistas"

"Por reivindicar la historia de la radio junto a sus protagonistas, dando valor a los sonidos de nuestra memoria colectiva", 'Lo contó la radio', de Onda Cero, ha recibido el Premios Ondas 2026 a Mejor Idea Radiofónica. Dirigido y presentado por Diego Fortea, el programa rescata en cada entrega la memoria sonora de la radio española, contándola con quienes la hicieron posible.

A lo largo de sus dos temporadas, el programa ha recuperado, revisado y puesto de nuevo en circulación alrededor de 500 archivos sonoros. Un trabajo de arqueología sonora que combina documentación histórica, archivo, entrevista y relato, y que utiliza el pasado para explicar la radio actual: la evolución de los formatos, de la manera de informar, del humor, de los concursos o de la relación entre comunicadores y oyentes.

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