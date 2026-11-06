'El Intermedio' queda en manos de Gonzo
Pedro Sánchez se despide del Gran Wyoming: "Quédate hasta mi investidura"
Muy pocos lo conocen por su nombre real y menos aún se imaginaban, hasta ahora, su edad. Tras 20 años presentando 'El Intermedio', el presentador de televisión deja el histórico programa para descansar.
"¿Que me jubilo yo? Podríais haberme avisado". El humor nunca ha faltado en torno a la figura del Gran Wyoming, en su vida antes y durante su paso por laSexta. "Como líder de masas que soy, os debo una explicación", comenzó, antes de trasladarse a su mítico pico de la mesa para comunicar la noticia. "Los que habéis seguido toda mi vida sabéis que mi mayor aspiración era tumbarme a la bartola sin hacer nada. Sólo he tardado 71 años en hacerlo", ha anunciado. Eso sí, lo hace ya, "no vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión".
La salida de Wyoming de 'El Intermedio' no es inmediata, seguirá presentando el programa unos meses, pero eso no supone su final. "En este programa trabajan más de 100 personas y la que se va es una. La más atractiva, eso sí". Gonzo, quien heredó Salvados de las manos de Jordi Évole, será el nuevo presentador del programa diario. ¿Y quién se quedará con Salvados? Eso habrá que verlo, aunque Évole ya ha adelantado que podría ser una mujer.
Évole, por supuesto, ha tenido su evidente reacción a la noticia, aunque su despedida ha sido más bien para Gonzo: "Gracias por estos siete años y mucha suerte con todo, Gonzo". Pero también ha aprovechado para pedirle al próximamente jubilado Wyoming que presente su programa: "Wyoming, ¿te gustaría presentar 'Salvados'? Envía tu currículum. Aunque algo me dice que 'Salvados' la próxima temporada tendrá presentadora. Se aceptan propuestas".
"Lo increíble en estos tiempos que corren es haber consolidado un formato televisivo que sobrevive a sus presentadores", ha recordado. 'El Intermedio' ya lo hizo, hace años, tras la salida de Beatriz Montañez, a quien sustituyó en 2011 una Sandra Sabatés a la que nunca hemos dejado de ver en televisión.
La salida de Wyoming de 'El Intermedio' es un hito importante: lleva 20 años presentando este formato, a diario. Tanto es así que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha despedido de él. "Gracias por tantos años acompañando a millones de españoles con humor, rigor y honestidad. Disfruta muchísimo de esta etapa". Pero su mensaje no se quedaba ahí: "Eso sí, después de tanto tiempo... quédate hasta mi próxima investidura", ha bromeado.
Son muchos los que han aprovechado las redes para decirle adiós a José Miguel Monzón Navarro, más conocido como Gran Wyoming, aunque hasta enero seguirá él al frente del programa. "Tu humor ácido nos hace muchísima falta para luchar contra el bulo contra los que quieren recortar nuestros derechos"; "ya se le echa de menos"; "gracias por alumbrar los caminos"; "nos has dado muchos años de humor y verdades como puños".
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