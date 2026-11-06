Dani Mateo alucina al ver al rey Felipe hablando portugués: "Igual está preparando el exilio a Estoril, como su abuelo"

"¡Nos han formateado al rey!, ¡ahora habla portugués!", destaca Dani Mateo, que enseña en este vídeo las palabras de Felipe VI en portugués en la Cumbre Iberoamericana.

Sandra Sabatés explica que "tanto Felipe VI como Pedro Sánchez han destacado que la Cumbre Iberoamericana refuerza la influencia e América Latina en el mundo". "Efectivamente, objetivo conseguido", destaca El Gran Wyoming, que bromea: "Se ha reforzado la influencia que hasta Zelenski quiere ser latino".

Sin embargo, Dani Mateo se 'queja' en el plató de El Intermedio porque no están hablando "de la noticia del día": "¡Nos han formateado al rey!, ¡ahora habla portugués!". El periodista enseña en el vídeo principal de esta noticia las palabras de Felipe VI y se pregunta: "¿Qué está pasando?".

"Igual está preparando como su abuelo el exilio a Estoril", destaca Dani Mateo, que bromea en el plató: "Tampoco puede sorprendernos que en esa familia dominen el portugués, su padre, el rey Juan Carlos, regatea a la Justicia como Vinicius".

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