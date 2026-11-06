Wyoming baja el telón tras 20 años al frente de El Intermedio: "No vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión"

Después de dos décadas como rostro de El Intermedio, El Gran Wyoming cede el testigo a Gonzo, a quien considera "un profesional a la altura" para tomar las riendas del programa, que seguirá "con el mismo compromiso con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente".

"¡Me jubilo, qué pasa!". Con estas palabras, desde el mítico 'pico de la mesa' de El Intermedio, El Gran Wyoming ha anunciado el adiós a una etapa que ha marcado su trayectoria profesional y la historia de la televisión. Después de 20 años al frente del programa de laSexta, el presentador se prepara para cerrar un capítulo. "Mañana más, pero no mejor, porque es imposible" sonará diferente, y con otra voz, a partir del 1 de enero.

Y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, a su manera. "Los que habéis seguido mi trayectoria profesional sabéis que durante toda mi vida mi mayor aspiración ha sido tumbarme a la bartola sin hacer nada, ¡solo he tardado 71 años en conseguirlo!", ha bromeado, remarcando que quiere cumplir pronto su sueño de ser jubilado "no vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión".

Pero detrás de las bromas hay una despedida cargada de significado, porque dos décadas dan para mucho. "Este programa lo hacen más de 100 personas y la que se va es solo una", señala Wyoming, mostrándose convencido de que el programa continuará defendiendo los principios que lo han acompañado desde sus inicios: "La verdad, el rigor informativo y el humor inteligente". Un legado que espera que se mantenga intacto pese al cambio al frente de la mesa.

Gonzo, el heredero perfecto para tomar el relevo

El encargado de recoger ese testigo será Gonzo, un rostro muy conocido para los espectadores de El Intermedio y alguien a quien Wyoming considera preparado para asumir el reto. El presentador se ha referido a él como "un profesional a la altura": "Es como ese hijo pródigo que vuelve".

Su llegada supondrá una nueva etapa para el programa, aunque Wyoming está convencido de que los espectadores saldrán ganando. "Notaréis el cambio, pero a mejor", ha asegurado entre risas. La transición, en cualquier caso, no será inmediata. Wyoming seguirá un tiempo en El Intermedio para 'tutelar' la llegada de su "heredero". De todos modos, está seguro de que "esta nueva etapa os va a ofrecer más y mucho mejor, aunque parezca imposible".

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