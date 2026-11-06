Wyoming, sobre la tensión entre la Policía y los profesores: "Si llevaran una bandera falangista les tratarían con más cariño"

"Hay que ver lo mucho que se aplica la Policía con unos y lo poco con otros", afirma El Gran Wyoming tras ver este vídeo de la manifestación de los profesores en Madrid.

Sandra Sabatés informa en el plató de El Intermedio sobre "la tensión vivida a las puertas de la Concejalía de Educación de Madrid, donde se ha encerrado un grupo de profesores para exigir a la consejera, Mercedes, que se siente a negociar las principales reivindicaciones de este sector, que lleva ya cuatro semanas de huelga indefinida por la infrafinanciación.

La tensión también se ha trasladado al exterior de la Consejería, donde los docentes han cortado la calle. Además, un profesor de Secundaria ha acabado detenido. Tras ver las imágenes, El Gran Wyoming analiza la situación: "Hay que ver lo mucho que se aplica la Policía con unos y lo poco con otros".

"También es culpa de los profesores, si en vez de camisetas verdes llevaran camisetas con la cruz de Borgoña o banderas de la Falange, les tratarían con más cariño", afirma El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia, donde responde a las palabras de Isabel Díaz Ayuso en las que criticaba a los profesores afirmando que tienen una "mafiosa actitud".

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