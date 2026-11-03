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Sandra Sabatés y Wyoming agradecen la mención especial de los Ondas por el especial sobre el desahucio de Maricarmen: "Estamos muy felices"

Wyoming y Sandra Sabatés arrancan El Intermedio celebrando la mención especial de los Premios Ondas al programa por el especial sobre el desahucio de Maricarmen, "por mostrar de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social".

Wyoming y Sandra Sabatés arrancan El Intermedio celebrando la mención especial de los Premios Ondas al programa por el especial sobre el desahucio de Maricarmen, "por mostrar de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social".

Wyoming y Sandra Sabatés arrancan El Intermedio con una buena noticia: los Premios Ondas 2026 han concedido una mención de honor al especial del programa sobre el desahucio de Maricarmen.

Gemma Nierga explicaba los motivos de esta distinción: "Por mostrar en televisión de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social desde la máxima proximidad a Maricarmen Abascal".

Sandra agradece el premio al jurado de los Premios Ondas por este reconocimiento a "ese reportaje tan especial que realizó el equipo de El Intermedio capitaneado por Andrea Ropero" y extiende el reconocimiento a la familia de Maricarmen.

Wyoming felicita al equipo del programa, aunque lamenta que en esta ocasión se va de vacío: "Ahora ya sé cómo se siente Mbappé", ironiza.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

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