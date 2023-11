Cristina Gallego se pone en la piel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y visita El Intermedio tras su insulto a Pedro Sánchez para, según le propone Wyoming, disculparse.

'Ayuso' comienza su intervención dedicándole un primer insulto a Wyoming: "Me caguen tus muertos". A pesar de que este, por un fallo técnico, no se escucha, el presentador es capaz de entenderlo. La 'presidenta madrileña' se justifica diciendo que había dicho "tienes que ver mi huerto, me están saliendo las frutas buenísimas".

Wyoming le pregunta si se disculpará con el presidente a lo que 'Ayuso' le contesta: "Perdona, Wyoming, pero yo tengo muchísima educación, no como tú...pedazo de cabrón". De nuevo, su insulto no se puede escuchar pero el presentador lee los labios de la 'presidenta'.

Cuando Wyoming le pregunta si ha hablado con el asistente de Feijóo para "empezar a organizar la mudanza de Génova", la 'presidenta' le afea su comentario sobre el líder popular y le dice: "Si quieres hacer más preguntas de este tipo se las haces a la zorra de tu hermana", insulto que, de nuevo, queda enmascarado por un fallo técnico.

Y no es el último insulto que 'Díaz Ayuso' dedica al presentador. Los fallos técnicos persiste y 'la presidenta' deja de escuchar a Wyoming. 'Ayuso' cree que la conexión se ha perdido y le dedica una retahíla de insultos al presentador que sí se pueden escuchar: "Así me ahorro seguir hablando con el comicastro este que es un cretino lameculos de izquierdas, de la izquierda más bolchevique, bolivariana, asquerosa y dictatorial que yo me he encontrado".