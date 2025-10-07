Dani Mateo, a Greta Thunberg: "Si Trump te dice que tienes problemas para controlar la ira, deberías irte directo a urgencias"

Dani Mateo analiza en este vídeo los ataques de Donald Trump a Greta Thunberg, a la que llama "provocadora", "loca" y 'recomienda' "un médico" para abordar sus "problemas para controlar su ira".

Siguen llegando a España los integrantes de la flotilla detenidos por Israel, mientras preocupa el paradero de la mallorquina Reyes Rigo, acusada de morder a una funcionaria israelí y llevada a aislamiento en paradero desconocido.

La voz más mediática de la flotilla, Greta Thunberg,, volvía a denunciar la pasividad de los gobiernos ante el genocidio en Gaza.

Dani Mateo no es el único que 'sospecha' de la joven activista. También Donald Trump, que tras ser preguntado por las acusaciones de Thunberg, respondía tildándola de "provocadora", "loca" y de "tener problemas para controlar su ira": "Debería consultar a un médico", afirmaba el presidente de Estados Unidos.

"Si Donald Trump te dice que tienes problemas para controlar la ira, deberías irte directo a urgencias a que te inyecten melatonina en vena", comenta Dani Mateo, que añade que, afortunadamente, Trump no es médico y lo sabemos "porque su firma se entiende perfectamente".