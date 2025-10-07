Ahora

Genocidio en Gaza

Dani Mateo, a Greta Thunberg: "Si Trump te dice que tienes problemas para controlar la ira, deberías irte directo a urgencias"

Dani Mateo analiza en este vídeo los ataques de Donald Trump a Greta Thunberg, a la que llama "provocadora", "loca" y 'recomienda' "un médico" para abordar sus "problemas para controlar su ira".

Dani Mateo analiza en este vídeo los ataques de Donald Trump a Greta Thunberg, a la que llama "provocadora", "loca" y 'recomienda' "un médico" para abordar sus "problemas para controlar su ira".

Siguen llegando a España los integrantes de la flotilla detenidos por Israel, mientras preocupa el paradero de la mallorquina Reyes Rigo, acusada de morder a una funcionaria israelí y llevada a aislamiento en paradero desconocido.

La voz más mediática de la flotilla, Greta Thunberg,, volvía a denunciar la pasividad de los gobiernos ante el genocidio en Gaza.

Dani Mateo no es el único que 'sospecha' de la joven activista. También Donald Trump, que tras ser preguntado por las acusaciones de Thunberg, respondía tildándola de "provocadora", "loca" y de "tener problemas para controlar su ira": "Debería consultar a un médico", afirmaba el presidente de Estados Unidos.

"Si Donald Trump te dice que tienes problemas para controlar la ira, deberías irte directo a urgencias a que te inyecten melatonina en vena", comenta Dani Mateo, que añade que, afortunadamente, Trump no es médico y lo sabemos "porque su firma se entiende perfectamente".

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Al menos dos desaparecidos y un herido tras derrumbarse un edificio en obras en el centro de Madrid
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
  5. El Constitucional admite a trámite el recurso de Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la amnistía
  6. El Gobierno aprueba el uso medicinal de cannabis acotándolo al ámbito hospitalario