El Congreso confirma tener una copia del libro del 50 cumpleaños de Epstein que contendría un dibujo de Trump

'The Wall Street Journal' ha publicado información que vincula al expresidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, afirmando que Trump firmó un libro de cumpleaños para Epstein en 2003 con un dibujo de una mujer desnuda y una dedicatoria. Trump ha negado la existencia de esta carta y ha demandado al periódico por difamación, exigiendo 10.000 millones de dólares. El Congreso recibió una copia del libro, lo que ha generado reacciones políticas y demandas de transparencia. Un grupo de víctimas de Epstein ha instado al Congreso a publicar todos los documentos relacionados con el caso, mientras que Trump sigue rechazando las acusaciones.

En julio, el diario 'The Wall Street Journal' daba un paso más en el presunto camino que relacionaría al presidente de EEUU, Donald Trump, con el pederasta Jeffrey Epstein. Publicaron un artículo en el que se hablaba de la existencia de un libro con el que 'los amigos' de Epstein le habrían felicitado por su 50 cumpleaños, en 2003. Entre ellos, Trump. Una información que el presidente ha negado con firmeza y que podría caerse este mismo lunes. Y es que, 'The Wall Street Journal' ha vuelto a retomar el tema y, en esta ocasión, ha difundido la supuesta felicitación de Trump al condenado Epstein.

Según afirma el medio, los abogados del patrimonio de Jeffrey Epstein le habrían dado al Congreso una copia de dicho libro, una especie de recordatorio "que incluye una carta con la firma de Trump que, según él, no existe". Y es que, el presidente ha llegado a demandar a 'The Wall Street Journal' por esta información y lo ha hecho por valor, nada más y nada menos, que de 10.000 millones de dólares alegando difamación y que la carta era "inexistente". Además, el mismo periódico asegura que este lunes los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han confirmado la recepción de una copia del libro.

Ahora sabemos que la aportación de Donald Trump a este álbum fue un dibujo. El de la silueta del cuerpo de una mujer desnuda. Junto a ella, aparece una dedicatoria firmada presuntamente por el presidente. "La carta concluía: 'Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto'. La firma era un garabato 'Donald' debajo de la cintura, imitando el vello púbico", afirma el periódico estadounidense.

Las primeras reacciones contra Trump no se han hecho esperar. "El presidente Trump calificó la investigación de Epstein de engaño y afirmó que su nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que Donald Trump mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad", ha denunciado el representante demócrata por California Robert García. "Basta de juegos y mentiras, publiquen los archivos completos ya".

Y mientras que Trump "ha negado haber escrito la carta o haber dibujado la imagen, calificándola de falsa", 'The Wall Street Journal' y Dow Jones, la empresa matriz News Corp, se mantienen en lo publicado. "Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestro reportaje", ha declarado una portavoz de Dow Jones.

El pasado miércoles, un grupo de víctimas de Epstein pidieron "transparencia" al Congreso de EEUU y apoyaron una iniciativa legislativa para presionar al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos los documentos relacionados con el agresor. En declaraciones a la prensa, el abogado de las afectadas, Brad Edwards, afirmó que el mandatario estadounidense ha cambiado su postura frente al caso y advirtió que cuando habló con Trump en 2009, este se mostró "amable" y simpatizó con las víctimas. "No creyó que fuera un engaño y trató de ayudar", dijo Edwards sobre una conversación pasada con el presidente, quien insiste sin pruebas en que el caso Epstein es un "engaño demócrata" para empañar su mandato.

La Cámara de Representantes dio a conocer la semana pasada más de 33.000 páginas de documentos del caso, aunque la mayoría de ellos o estaban censurados o ya habían sido hechos públicos en el pasado. El legislador demócrata Ro Khanna lidera una iniciativa para forzar una votación en el Congreso que pida al Departamento de Justicia publicar más material, que según afirmó este miércoles, cuenta con el apoyo de todos los 212 congresistas demócratas y cuatro republicanos de la Cámara Baja, con lo que solo faltaban dos firmas más.

Trump ha tratado sin éxito de acallar el descontento de los miembros del movimiento Make America Great Again (MAGA), sus más acérrimos seguidores, después que el FBI descartara la existencia del listado de clientes y confirmara que Epstein murió por suicidio. Estos exigen la publicación de todas las pruebas contra el delincuente sexual, como prometió Trump antes de regresar al poder en enero pasado.

Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses.