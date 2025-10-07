Ahora

Liberan a los miembros de la Flotilla

Greta Thunberg pide poner los ojos en el "genocidio" de Israel: "Los malos tratos que sufrimos no son la historia"

¿Qué ha dicho? La activista sueca denuncia que Israel ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria entrase en la Franja de Gaza, donde "la gente se está muriendo de hambre".

La activista sueca Greta Thunberg, a su llegada al aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas
La activista sueca Greta Thunberg ha denunciado este lunes que "Israel está intentando eliminar a una población entera", a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la flotilla Global Sumud que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto, donde los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el "genocido".

La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner en foco en que "mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva" para intentar "eliminar una población entera", ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave, donde, dijo, "la gente se está muriendo de hambre".

Trump llama "loca" y "alborotadora"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra Greta Thunberg, a la que ha calificado como una "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria.

"Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. "Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario.

