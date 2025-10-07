Así fue el emotivo reencuentro de Antonio con su hija Sofía tras ser liberada por Israel como miembro de la Global Sumud Flotilla

Un equipo de Más Vale Tarde se trasladó durante la noche de este lunes al aeropuerto de Barajas donde fue recibido parte de los últimos españoles liberados tras días en una cárcel israelí por pertenecer a la campaña humanitaria.

Sofía Buchó, integrante de la Global Sumud Flotilla, llegó a Madrid tras ser retenida por Israel. Su padre, Antonio, y un equipo de Más Vale Tarde, presenciaron el emotivo reencuentro en el aeropuerto de Barajas. Aunque desconocían detalles del vuelo, Sofía informó a su padre mediante videollamada sobre su regreso en un avión militar. Antonio compartió con los periodistas la angustia vivida, especialmente cuando la flotilla se acercaba a Gaza. Finalmente, el Consulado confirmó que el avión aterrizaría en la terminal dos, donde padre e hija se reunieron. Sofía narró su experiencia de torturas y humillaciones, mientras expresaba preocupación por Reyes Rigo, aún encarcelada en Israel.

Terminado el programa ni Antonio ni los periodistas eran conocedores de a qué hora saldrían de Atenas (Grecia) ni cuándo llegarían ni tampoco a qué terminal. Lo único que estaba claro era que Sofía volvía a Madrid. No obstante, antes de salir de las instalaciones de Atresmedia era la misma Sofía quien informaba a su padre a través de una videollamada que debía subirse al avión militar que le traería de vuelta a casa.

Ya conocían la hora de salida, pero la terminal del aeropuerto todavía era una incógnita. Mientras tanto, Antonio contaba a Más Vale Tarde los "ratos de angustia" que vivía, sobre todo, los últimos días cuando las embarcaciones de la flotilla humanitaria se acercaba a la Franja de Gaza. Jornadas en las, según explicaba, había dormido entre "tres y cuatro horas".

Cuando ya se encontraban en la terminal 4 del aeropuerto madrileño, el Consulado llamaba a Antonio para confirmarle que sobre las once de la noche el avión que llevaba a su hija aterrizaría en la terminal dos. A horas de que se produjese el encuentro, el padre de Sofía dudaba en qué le diría a su hijo al verla, al tiempo que se mostraba seguro de que habría un abrazo. Y así fue, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas.

Según relató ella misma, mientras su padre no podía evitar su orgullo, llegaba con "emociones encontradas (...) después de haber estado sufriendo torturas de bajo impacto, pero tortura, y siendo humillados y maltratados por estar tratando de llevar a cabo nuestro deber moral". Si bien aseguraba que era el momenot de descansar, no olvidaba mencionar el nerviosismo en la tripulación de la campaña humanitaria respecto a Reyes Rigo, la única española que permanece encarcelada en Israel.

