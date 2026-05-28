Un chico afirma que sabe imitar a Shakira porque una vez "rozaron hombros": "Me transmitió su poder"

La gente tiene muchos talentos que van desde cantar, bailar hasta imitar. Para descubrir cuáles son estos talentos ocultos de la gente, El Intermedio ha salido a la calle en su divertida sección 'Street Talent'.

El Intermedio ha vuelto a salir a la calle para descubrir los talentos ocultos de la gente en 'Street Talent'. El primero en descubrirse frente a la reportera es un chico que afirma que sabe imitar el sonido de velociraptor.

El joven hace una especie de rugido, muy parecido al que hacen estos dinosaurios en películas como 'Parque Jurásico'. "Soy cantante y a base de clases de canto...", cuenta, cuando la reportera pregunta cómo descubrió este talento.

Una chica cuenta que ella sabe hacer acrobacias y, además, se está formando como especialista de cine. Para demostrarlo, un hombre simula que le da una patada y ella se cae. Después, se levanta de un salto y comienza a dar puñetazos. "Soy el entretenimiento de la familia", confiesa.

Otro chico desvela que él es cantante y que, por ejemplo, es telonero de Quevedo, Lucho y La Pantera. El chico comienza a cantar y explica que descubrió que tenía este talento porque un día estaba cantando en casa y su padre entró a preguntar quién lo estaba haciendo. "Dije si mi padre me banca el talento, tengo que darle", añade.

"Imito a Shakira", desvela otro chico. Para demostrarlo canta 'Las de la intuición', dejando a la reportera alucinada. Este cuenta que tiene este talento porque una vez se cruzó con Shakira y rozaron hombro. "Noté como un calor en mi corazón y me transmitió su poder", explica. Además, también aprovecha para piropear a el Gran Wyoming. "Poca gente mantiene el atractivo como él", afirma, "no solo físico sino de personalidad, el acervo, la inteligencia. Bravo".

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