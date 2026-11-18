Thais Villas, Dani Mateo y Cristina Gallego analizan desde la 'peluquería' del barrio de Salamanca de 'Piluchi' la entrevista de Sánchez en la que habla de Begoña Gómez: "¿Esto es una exclusiva u otra cartita de esas?", comenta la 'señora bien'.

El Intermedio disecciona la entrevista de Pedro Sánchez para la revista 'Lecturas' desde un 'centro de análisis especializado': la peluquería del barrio de Salamanca de la 'señora bien'.

"¿Desde cuándo tienes propaganda comunista en la peluquería?", comenta una indignada 'Piluchi', que espera que su peluquero no le haya hecho "un flequillo abertzale". "La semana pasada cuando salía Bertín Osborne montado a callado bien que estuvo las tres horas de permanente calladita", le responde el 'peluquero' Dani Mateo.

'Piluchi' no da crédito a las declaraciones de Sánchez en las que expresa su amor por Begoña Gómez, ante lo que se pregunta si "es una exclusiva u otra cartita de esas". "A mí Manolo eso no me lo ha dicho nunca", lamenta Thais Villas.

La 'señora bien', sin embargo, se queda con Adolfo Suárez y sus fotos en bañador en las revistas del corazón: "Me entran unos calores que yo creo que me estoy quemando", comenta.

A Thais, el Sánchez que acompañaba a sus abuelos a una escuela de mayores de Aluche, tal y como cuenta en la entrevista, le ha ganado y ha decidido peinarse con "los rizos de María Jesús Montero" para ir a un mitin del PSOE. 'Piluchi', sin embargo, se pregunta: "¿Qué es eso de Aluche? ¿Por qué se inventa sitios".

Para relajarse, la 'señora bien' decide tirar la 'Lecturas' y leerse una revista '¡Hola!' de 1955 "con la hija de Franco y su marido el marqués de Villaverde" que lleva siempre en el bolso.

En 'Lecturas', Sánchez también explicaba que sigue mejorando su inglés, algo que considera "imprescindible para el cargo". 'Piluchi', sin embargo, considera que a Feijóo no le necesita, ya que mandará a la OTAN "a su vicepresidente Abascal, que se entiende perfectamente con Trump".

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