Según los expertos, más de un millón y medio de trabajadores faltarán a su trabajo para jugar al 'GTA VI' en Estados Unidos, lo que provocará pérdidas de 1.000 millones de dólares a las empresas.

Las 'Páginas Salmonete' de El Intermedio analizan la actualidad económica, que en esta ocasión pasa por la mejora de las previsiones de crecimiento de España por parte de la Unión Europea.

Esto nos sitúa entre las mejores economías de la Eurozona. Sin embargo, Bruselas pone el foco en la economía española por la subida de la inflación y el elevado precio de la vivienda. Para Wyoming, nuestra economía es como un adolescente: "Está en pleno crecimiento y espero que le dure mucho la edad del pavo, porque cuando toque buscar casa llegará la edad de lidiar con el fondo buitre".

Por otro lado, la huelga de maquinistas paraliza la red ferroviaria española, por lo que el presentador de El Intermedio considera que Renfe debería plantearse quitar la tilde a la palabra 'andén' para decirle a los pasajeros que 'anden'.

También analizan el inicio de la vía judicial por parte de Repsol para demandar a Red Eléctrica, Iberdola, Endesa y Naturgy por las pérdidas sufridas por el apagón de 2025. Una "guerra de alto voltaje" para Wyoming, que sin embargo asegura que "aunque la tensión entre las eléctricas sea enorme, sus beneficios siguen siendo aún mayores".

'Huelga' por el 'GTA VI'

'Show Me the Dani' irrumpe en el plató para hablar de otra noticia económica de alcance. Según muchos expertos, se prevé que más de un millón y medio de trabajadores falten a su puesto de trabajo solo en Estados Unidos por la salida del videojuego 'GTA 6'. "Es la peor excusa para no ir a trabajar desde 'jefe, estoy embarazada, necesito días de lactancia'", comenta el 'criptobro'.

Las pérdidas para las empresas de este absentismo laboral podrían superar los 1.000 millones de dólares, por lo que 'Show Me the Dani' manda un mensaje a los chavales: "Bros, si queréis jugar a robar no perdáis el dinero con el GTA, montaros una estafita piramidal y una empresita pantalla, anda que no hay opciones".

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