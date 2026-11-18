La colaboradora de El Intermedio ha hablado con algunas de las personas de la tercera edad para visibilizar ante los nostálgicos del franquismo que "con Franco no se vivía mejor".

El próximo 20N marca la muerte de Francisco Franco, una fecha que algunos nostálgicos recuerdan con especial interés. Thais Villas cuestiona si Franco realmente ha muerto, señalando que aún tiene seguidores, especialmente en Vox. Figuras del partido, como Juan García Gallardo e Iván Espinosa de los Monteros, han mostrado simpatías hacia el franquismo. Wyoming ironiza que "los restos de Franco no están en Mingorrubio, están en Vox". Pilar y Maricarmen, que vivieron la dictadura, recuerdan la represión y la falta de libertades. Subrayan que la democracia trajo cambios cotidianos como poder hablar libremente y escuchar música de cantautores. También destacan las restricciones que sufrían las mujeres, desde la dependencia económica hasta la falta de educación sexual. Las entrevistadas advierten a los jóvenes nostálgicos que no tienen idea de lo que fue vivir bajo el franquismo.

El próximo viernes es 20N, la fecha de la muerte del dictador de Francisco Franco, "una fecha especial para los nostálgicos", según el Gran Wyoming. Sobre este tema, la colaboradora Thais Villas se pregunta que "¿Franco realmente ha muerto?" y argumenta que "sigue teniendo fans, sobre todo en Vox".

Desde el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, que llamó a conocer el legado franquista; hasta negarse a condenar la Guerra Civil y la represión, como hizo el ex portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. No son pocos los ejemplos de caras visible de la formación de Abascal en la que han mostrado ciertos acercamientos al franquismo.

"Esto demuestra lo que ya sabíamos: los restos de Franco no están en Mingorrubio, están en Vox", ironiza Wyoming al respecto. A lo que Thais Villa responde que "este voto de la dictadura idílica solo le puede colear a quien no la ha vivido".

Hablan con quienes vivieron la dictadura

Pilar y Maricarmen tenían unos 30 años cuando murió Franco. Maricarmen recuerda que estaba viendo la tele, mientras pilar describe la polarización del momento: "Unos iban a escupirle y otros a darle besos". "No podíamos poner la radio fuerte", relata una de ellas, "mi madre dijo que no quería hablar nada de política porque habían habido muchas muertes".

José hijo de un represaliado, recuerda por su parte que su padre comenzó a bailar de alegría. Preguntado por qué piensan de esa época, el hombre responde que "se quitó un peso de encima". "Esto era un sinvivir".

Preguntados por qué se podía hacer cuando entró la democracia, los entrevistados responden cosas tan cotidianas como "hablar" u "oir canciones de los cantautores", como Serrat. También mencionan la gran presencia de la religión. "Todo era pecado", describe una de ellas".

Sobre la cuestión feminista, la mujeres que vivieron en el franquismo relatan que podían "estar con la pata quebrada y en la cocina" o que "no existían". "Yo recuerdo haber ido al banco a sacar dinero y me dijeron que tenía que ir mi padre conmigo, aunque lo metía yo", relata Pilar.

Incluso actos cotidiano como ligar o hablar de sexo era un tabú para ellos. "Te bajaba la regla y no sabías lo que venía", cuenta una mujer, sobre la educación sexual que recibió. Y lanzan un mensaje a los jóvenes nostálgicos del franquismo: "No tienen ni idea de lo que fue".

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