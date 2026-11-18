El presentador ha puesto deberes a su audiencia, llegando al cálculo de que Garamendi cobra 22 veces más al mes que una persona con el SMI. "¿Cuántos kilómetros medirá el perímetro de su huevada?", ha ironizado.

El Gran Wyoming comenzó el programa lanzando una pregunta a su audiencia sobre la diferencia entre el salario mínimo y el sueldo de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Garamendi, que gana 28.785 euros al mes, ha pedido al próximo Gobierno que derogue la reciente subida del salario mínimo, que beneficia a 3 millones de personas. Wyoming se pregunta si líderes como Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal apoyarán esta petición. Destaca que el 15,49% de los trabajadores son pobres, según Oxfam Intermón, subrayando la importancia de aumentar el salario mínimo.

El Gran Wyoming ha querido arrancar el programa de este miércoles poniendo unos deberes a su público. "Si el salario mínimo es de 1.286 euros al mes y una persona cobra 28.785 euros al mes, ¿cuántas veces cobra el salario mínimo?", ha interrogado. Y la respuesta es: 22.

Estos números, sin embargo, no están elegidos al azar, es el salario mensual de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). "Y si a esa persona que cobra casi 30.000 euros al mes le molesta mucho que otros cobren 1.200 y dice que debería bajarse, ¿cuántos kilómetros medirá el perímetro de su huevada?", ha ironizado Wyoming en tono serio.

Ahora bien, el presentador de El Intermedio no es el único que manda tareas, también lo hace Garamendi. "Ponía deberes ayer a quienes asuman el próximo Gobierno. Les ha encargado que deroguen la recién aprobada subida del salario mínimo", relata.

Así, Wyoming considera que, en un contexto de campaña, "estaría bien saber si Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal tienen intención de cumplir con esa petición de Garamendi". Según explica, no es una cuestión de curiosidad, esta subida del SMI beneficiará a 3 millones de personas en 2027. Y añade otro dato que ejemplifica por qué son necesarias estas subidas: el 15,49% de los trabajadores son pobres, según Ofam Intermon.

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