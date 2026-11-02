La 'señora bien', sobre las visitas de Kast y Milei a Ayuso: "Tenemos en Madrid a los tres mosqueteros de la libertad"

Isabel Díaz Ayuso ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ultraderechista José Antonio Kast, presidente de Chile, que se encuentra en Madrid para acudir a la Cumbre Iberoamericana que comienza este martes y en la que también estará Javier Milei.

En las últimas horas, la acampada por el derecho a la vivienda en Sol se ha desmontado tras más de un mes, periodo en el que la cuestión habitacional provocó un adelanto electoral. Una 'señora bien' celebra poder pasear por la Puerta del Sol sin "hippies" y "piojosos", y destaca que la plaza está libre para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso otorgue medallas "a hombres como Dios manda". Ayuso ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ultraderechista José Antonio Kast, presidente de Chile, presente en la Cumbre Iberoamericana junto a Javier Milei. Sandra Sabatés recuerda que Kast es conocido por su discurso homófobo y machista, y por su defensa de la dictadura de Pinochet.

En las últimas horas, la acampada por el derecho a la vivienda en Sol ha comenzado a desmontarse después de más de un mes en el que la cuestión habitacional ha llegado a provocar un adelanto electoral. Por eso, nuestra 'señora bien' celebra que "por fin vamos a poder pasear por la Puerta del Sol como Dios manda, sin hippies ni piojosos que te peguen la sarna comunista".

Pero ella no solo está contenta por sus paseos por el centro de la capital, sino porque la plaza está "libre de saltimbanquis para que nuestra presidenta pueda dar medallas a hombres como Dios manda", haciendo referencia a que Isabel Díaz Ayuso ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ultraderechista José Antonio Kast, presidente de Chile, que se encuentra en Madrid para acudir a la Cumbre Iberoamericana que comienza este martes y en la que también estará Javier Milei.

"Qué suerte tenemos de que estén ahora mismo juntos en Madrid Ayuso, Milei y Kast, son los tres mosqueteros de la libertad", afirma la 'señora bien'.

Sandra Sabatés le recuerda que "Kast es conocido por su discurso homófobo y machista, por su defensa a la dictadura de Pinochet y por ser hijo de un miembro del partido nazi en Alemania".

"¿Y dónde están las cosas malas, que yo las vea?", cuestiona al 'señora bien', que sostiene que "una medalla no, dos se merece" el presidente chileno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido