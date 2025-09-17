El cántico de la 'Iglesia Aznariana' para defender a Israel: "Que pasen hambre me importa un pijo, Netanyahu es el mejor"

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo' Mateo analizan las declaraciones de José María Aznar en las que defiende la actuación de Israel en Gaza en una nueva 'homilía' de la 'Iglesia Aznariana'.

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' ofician una nueva 'misa' de la 'Iglesia Aznariana' que Dani ameniza con un chiste: "¿Sabéis por qué a Aznar le llaman el tapón? Porque siempre va con la Botella".

"Gracias a él ya sabemos con quién ir en el conflicto de Gaza", comenta Wyoming mientras escucha las declaraciones en las que Aznar defiende a Israel: "Que Israel no pierda, pero lo que les pase a los palestinos le importa una mier...", comenta el 'monaguillo'.

Para el 'papa Wyoming', Israel es el "muro de contención que nos separa de la destrucción y el caos": "Esos bárbaros no es que te digan las copas de vino que puedes o no beber, es que ni siquiera beben vino", afirma.

Para "asentar conocimientos", Wyoming le propone a Dani cantar una canción: "Con Israel, con Israel, con Israel, con Israel yo estoy a partir un piñón; con Israel, con Israel, con Israel, con Israel, yo te daré mi bendición".

"Todos unidos, atacaremos, haremos de la Franja un resort", entonan mientras aseguran que "que pasen hambre me importa un pijo, Netanyahu es el mejor".

Aznar también consideraba que "transformar políticas domésticas en políticas" es "absurdo" y acusaba a Sánchez de abanderar la causa palestina para desviar la atención de sus casos de corrupción. "Ya lo dijo el Aznarísimo, 'el que pueda hacer, que haga, el que pueda decir que diga y el que pueda empurar, que empure", reacciona el 'papa Wyoming'.

Dani, sin embargo, recuerda cuando Aznar era presidente del Gobierno y "solo le faltaba ponerse un palestino al cuello". "Ese es el del Antiguo Testamento, está fuera de contexto", le responde Wyoming.